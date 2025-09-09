¥á¥¥·¥³ÀïÌµ¼ºÅÀ¤ÎGKÎëÌÚºÌ±ð¡¢Å¨¾¥¢¥®¡¼¥ì¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹?¡ÖÉã¤ÈÊì¤Î½Ð¿È¹ñ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¡×
¡¡ÆñÅ¨¤Î¥á¥¥·¥³¤òÁê¼ê¤Ë¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤ËÍÞ¤¨¤¿°ìÀï¤«¤éÃæ2Æü¡£¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð(¥Ñ¥ë¥Þ)¤¬½àÈ÷ËüÃ¼¤À¡£¡Ö¼éÈ÷¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°²ó¥¼¥í¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¥·¥ê¡¼¥º¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¦¡×¤È2»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Ø°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡6Æü¤Î¥á¥¥·¥³Àï¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¾³¤´ß¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤«¤éÅìÉô¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤ËÈô¹Ôµ¡¤ÇÌó4»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£»þº¹¤â3»þ´Ö¤¢¤ë¤¬¡¢ºÌ±ð¤Ï¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç»þº¹¤â¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼ã¤¤¤«¤é?¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Ä´»Ò¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤Ï¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¼ÒÀ½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ï¥Ê¥¤¥¼ÒÀ½¡£Á°ÆüÎý½¬¤ÎÌó1»þ´Ö»È¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤¬¡¢¡Ö¼«¥Á¡¼¥à(¥Ñ¥ë¥Þ)¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¥Ü¡¼¥ë¤Ï°ã¤¦¤·¡¢WÇÕ¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤Î»þ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤â°ã¤¦¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬ÉÑÈË¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¶Ã¤¤Ï¤Ê¤¤¡£º£Æü¤â´¶¿¨¤ò³Î¤«¤á¤Æ´¶³Ð¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°¤¤±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÂç¤¤¯¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤¯¤È¡ÖÁ°²ó¤Ï(´Ú¹ñ¤Ë0-2)ÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥·¥å¡¼¥ÈËÜ¿ô¤ò¸«¤ë¤È»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡£µ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È·Ù²ü¤ò´Ë¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤ÏMF¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ê¥é¤Î±Ô¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò¹¥¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ºÌ±ð¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤Î¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥¢¥®¡¼¥ì´ÆÆÄ¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤òÊ¹¤¯¤È¡ÖÉã¤ÈÊì¤Î½Ð¿È¹ñ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥¬¡¼¥Ê¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤ÄºÌ±ð¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥×¥ì¡¼Åª¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨Å¨¾¤Ë¤âµ¤¤Ë³Ý¤±¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¾Úµò¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹Â¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ëºÌ±ð¤¬¥¢¥á¥ê¥«Àï¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÌðÆâÍ³Èþ»Ò)
