°ø±ï¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤ËÇ³¤¨¤ëFWÄ®Ìî½¤ÅÍ¡Ö°ì¿Í¤À¤±²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬2ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½FWÄ®Ìî½¤ÅÍ(¥Ü¥ë¥·¥¢MG)¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÁ°²ó¤ÏÀ¤³¦¤È¤ÎÊÉ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡È¥ê¥Ù¥ó¥¸¡É¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡2022Ç¯7·î¤ÎEAFF E-1Áª¼ê¸¢¤ÇAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Âç²ñ3ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿Àª¤¤¤Ç·Þ¤¨¤¿Æ±Ç¯9·î23Æü¡¢Ä®Ìî¤Ï¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£1-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¸åÈ¾³«»Ï¤«¤é4-2-3-1¤Î1¥È¥Ã¥×¤ËÆþ¤ê¡¢45Ê¬´Ö¤È¤¤¤¦¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤«¤é°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤Î°ã¤¤¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò°·¤¦µ»½Ñ¡¢Æ°¤¤Î¼Á¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬À¤³¦´ð½à¤Èº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°ì¿Í¤À¤±²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡×(Ä®Ìî)
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£¤Ï°ã¤¦¡£22Ç¯Åö»þ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¾ÅÆî¤«¤é23Ç¯²Æ¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢¥É¥¤¥Ä2Ç¯ÌÜ¤Î2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½é¤Î1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç2·åÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¥Þ¡¼¥¯¤Î³°¤·Êý¤Ê¤É¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÎÆ°¤¤Î¼Á¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÌ¾Ìç¤Î¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÎÏ¶¯¤µ¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤è¤ê¤â¿¤Ó¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢°ìÈÖ¤Ï¶¯¿Ù¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÆü¡¹ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö7Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¼éÈ÷¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Å¨¿Ø¤Ë²¿ÅÙ¤â¹¶¤á¹þ¤ó¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢»î¹ç¤Ï0-0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾36Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿Ä®Ìî¼«¿È¤âÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¹¶·â¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢(Â¤ò)¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤âÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Ë¤ÏÁ°²óÂÐÀï»þ¤ÎÁª¼ê¤âÂ¿¿ôÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ëDF¥¯¥ê¥¹¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁ°²ó½Ð¤Æ¤¿Áª¼ê¤âËÍ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤¤¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤ï¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎÁª¼ê¤ÈÂÐÖµ¤Ç¤¤¿¤é(¼«Ê¬¤¬)¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¡×¡£Âç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿Ä®Ìî¤Î¥´¡¼¥ë¤È¾¡Íø¤Ë´üÂÔ¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÌðÆâÍ³Èþ»Ò)
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÌðÆâÍ³Èþ»Ò)