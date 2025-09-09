¡ÚU18¥È¥Ã¥×¥êー¥°½÷»Ò¡Û´ôÉì½÷»Ò¤¬·ÄÀ¿¤òOT¤Ç·âÇË¡ÄµþÅÔÀº²Ú¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤òÀ©¤·¤Æ¾¼ÏÂ³Ø±¡¤Ë¾¡Íø
¡¡9·î7Æü¡¢Æü´Ä¥¢¥êー¥ÊÆÊÌÚ¤Ë¤Æ¡ÖU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°2025¡×½÷»Ò¤Î2»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡6Æü¤Ëºù²Ö³Ø±à¹â¹»¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·Àª¤¤¤Ë¤Î¤ë´ôÉì½÷»Ò¹â¹»¡Ê´ôÉì¸©¡Ë¤Ï¡¢·ÄÀ¿¹â¹»¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£½øÈ×¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â¾ù¤é¤ÌÅ¸³«¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤ß¡¢ºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤ê»þ´Ö9ÉÃ¡¢´ôÉì½÷»Ò¤¬3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¾ìÌÌ¤ÇËÌÌî¶õ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢64－64¤Ç¥ªー¥Ðー¥¿¥¤¥à¤Ø»ý¤Á¹þ¤à¡£±äÄ¹¤ËÆþ¤ë¤È·ÄÀ¿¤Ë¥êー¥É¤òµö¤¹¤â¥¥ã¥×¥Æ¥ó»°Âð¹áºÚ¤Î2ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¡£»Ä¤ê»þ´Ö15ÉÃ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤âÆ±ÅÀ¤Î¤³¤ÎÀÜÀï¤Ë¡¢½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï´ôÉì½÷»Ò¡£»Ä¤ê8ÉÃ¤Î¾ìÌÌ¡¢¥Ú¥¤¥ó¥ÈÆâ¤Ç»°Âð¤«¤é¤Î±Ô¤¤¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ºä¸ý¤Ê¤ª¤ß¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ë¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¡¢76－74¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¸Ä¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢´ôÉì½÷»Ò¤Î¿ù±º·ëºÚ¤¬3ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Þ¤à30ÆÀÅÀ¡¢»°Âð¤Ï24ÆÀÅÀ10¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É9¥¢¥·¥¹¥È¤È¥È¥ê¥×¥ë¥À¥Ö¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤È1¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÇ÷¤ê¡¢4¥¹¥Æ¥£ー¥ë1¥Ö¥í¥Ã¥¯¤âµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¹¶¼é¤Ç¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç·ÄÀ¿¤ÎÍÛËÜËãÀ¸¤¬22ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥Õ¥§¥¤¥Ð ¥Ø¥ó¥êー¤¬17ÆÀÅÀ19¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òµÏ¿¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿ー¥È¤ÎÅÚÈî¤¢¤«¤ê¤¬17ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤¹¤ë¤â¡¢¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Ç¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤¬24¤È¥ß¥¹¤ÎÂ¿¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¾¼ÏÂ³Ø±¡¹â¹»¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¤ÈµþÅÔÀº²Ú³Ø±à¹â¹»¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¤Î°ìÀï¡£Á°È¾¤Ï¥êー¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤¬¿Ê¤ß29－30¤ÈµþÅÔÀº²Ú¤¬1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤âÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤¬Â³¤¯¤¬¡¢µþÅÔÀº²Ú¤¬¥ª¥Ç¥£¥¢ ¥«¥¦¥§¥ë ¥ê¥Ã¥Ä¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢½ù¡¹¤ËÅÀº¹¤ò¹¤²¤ë¡£55－42¤ÇºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥ó¥¬¥ë¥é ¥à¥¯¥Ê ¥ê¥ä¤é¤Î¥¹¥³¥¢¤ÇÅÀº¹¤ò¹¤²¡¢72－55¤ÇµþÅÔÀº²Ú¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¸Ä¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ï¥ª¥Ç¥£¥¢¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿ー¥È¤Ê¤¬¤é20ÆÀÅÀ17¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É6¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢ÀÐÅÏ¥»¥êー¥Ê¤â11ÆÀÅÀ14¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿¾¼ÏÂ³Ø±¡¤Ç¤Ï¡¢²¬ËÜ¼ÓÆà¤¬4ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Þ¤à16ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡¢髙¶¶Í¥Ì´¤¬10ÆÀÅÀ¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹ç·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
´ôÉì½÷»Ò¹â¹» 76－74 ·ÄÀ¿¹â¹»¡ÊOT¡Ë
´ôÉì½÷»Ò¡Ã14¡Ã15¡Ã21¡Ã14¡Ã12¡Ã¡á76
·Ä¡¡¡¡À¿¡Ã14¡Ã20¡Ã16¡Ã14¡Ã10¡Ã¡á74
¾¼ÏÂ³Ø±¡¹â¹» 55－72 µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¹â¹»
¾¼ÏÂ³Ø±¡¡Ã16¡Ã14¡Ã12¡Ã13¡Ã¡á55
µþÅÔÀº²Ú¡Ã16¡Ã13¡Ã26¡Ã17¡Ã¡á72
¡ÚÆ°²è¡Û¥ªー¥Ðー¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À´ôÉì½÷»Òvs·ÄÀ¿¤Î1Àï