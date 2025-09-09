¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÂ¾¥µ¥Ý¤Ê¤¬¤éÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×ÀîºêF¤¬¡È8Ç¯¤Ö¤ê¡ÉÂÔË¾¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï9Æü¡¢¡Ö2025¥ê¡¼¥°Ä¹Âµ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢12Æü¤«¤é2025¥·¡¼¥º¥ó¸å±ç²ñ²ñ°÷Àè¹ÔÈÎÇä¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¹Âµ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢J1½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2017¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÅö»þ¤Î´¿´î¤È¶½Ê³¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£º£µ¨¹¥É¾¤ÎFP 1st¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÄ¹Âµ»ÅÍÍ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¡¢±þ±ç¤Î¾ìÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó³¹¤äÆü¾ï¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¼«Á³¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ë°ìËç¡×¤ÈPR¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Áª¼ê¤¬»î¹ç¤ÇÄ¹Âµ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÈÎÇä·èÄê¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@frontale_staff)¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Öµ¯¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿!¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö»à¤Ì¤Û¤ÉÍß¤·¤¤!¡×¡ÖÂ¾¥µ¥Ý¤Ê¤¬¤éÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤¦¤Á¤âÄ¹ÂµÇä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¹Âµ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢J1½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2017¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÅö»þ¤Î´¿´î¤È¶½Ê³¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£º£µ¨¹¥É¾¤ÎFP 1st¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÄ¹Âµ»ÅÍÍ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¡¢±þ±ç¤Î¾ìÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó³¹¤äÆü¾ï¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¼«Á³¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ë°ìËç¡×¤ÈPR¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Áª¼ê¤¬»î¹ç¤ÇÄ¹Âµ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡þ¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¡þ— Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì (@frontale_staff) September 8, 2025
¡Ö2025¥ê¡¼¥°Ä¹Âµ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡×ÈÎÇä·èÄê
¡þ¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¡þ
2017Ç¯°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂÔË¾¤ÎÄ¹Âµ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì
º£µ¨¹¥É¾¤ÎFP¡Ä pic.twitter.com/OnL8YUbujS