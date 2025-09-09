BE:FIRST¤¬¡Ö¶õ¡×¤ò²Î¾§¡ªNHK¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡ÙÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÇÏÃÂê¤Îºî¶Ê²È¡¦¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤òÆÃ½¸
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
9·î16Æü¤ÎNHK¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤Ï¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÇMrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¤¬¤½¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Îºî¶Ê²È¡¦¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤ÎÌ¾¶Ê¤òÆÃ½¸¤¹¤ë¡£
¢£½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤ÇÌ¾¶Ê¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×¤òÈäÏª
ÈÖÁÈ¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦Ìø°æ¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¤ëº£ÅÄÈþºù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢ºäËÜ¶å¤¬²Î¤¤¡¢º£¤â°¦¤µ¤ì¤ëÌ¾¶Ê¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤¬ºî»ì¤·¤¿¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤òÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤¬²Î¤¦¡£
JUJU¤Ï¡¢Âô¤¿¤Þ¤¤¬²Î¤Ã¤¿¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤Ç±ìÁð¤òµÛ¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ò¡¢½ãÎõ¤ÏCANDY TUNE¡¦CUTIE STREET¤È¶¦¤Ë¡ÖÂÀÍÛ¤¬¤¯¤ì¤¿µ¨Àá¡×¤ò¡¢¤Þ¤¿º£¸å¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤ÎÇÐÍ¥¡¦°ËÎéÈàÊý¤Ï¡ÖÌëÌÀ¤±¤Î¤¦¤¿¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥«¥Ðー¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖÌëÌÀ¤±¤Î¥¹¥¥ã¥Ã¥È¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿Í³µª¤µ¤ª¤ê¤Ï¡¢²¸»Õ¤Ø¤Î»×¤¤¤È¤È¤â¤Ë¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¹¥É¾´ë²è¡Ö¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¹ÈÇò¡×¤Î¥³ー¥Êー¤Ï¡¢1983Ç¯¤ÎÂè34²ó¤òÆÃ½¸¡£¤³¤Î²ó¤Ë½é½Ð¾ì¤ò¾þ¤Ã¤¿THE ALFEE¤¬ÅÐ¾ì¡£µ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤È¤â¤Ë¹ÈÇò¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö¥á¥êー¥¢¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ìー¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢½ãÎõ¤¬ºÇ¿·¶Ê¡ÖÆó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡×¤ò¡¢JUJU¤ÏÆü¾ï¤Î¾®¤µ¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ò²Î¤Ã¤¿¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ð¥éー¥É¡Ö¾®¤µ¤Ê²Î¡×¤òÈäÏª¤¹¤ëÂ¾¡¢BE:FIRST¤Ï2025Ç¯¤Î¡ØNHKÁ´¹ñ³Ø¹»²»³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ë¡ÙÃæ³Ø¹»¤ÎÉô²ÝÂê¶Ê¡Ö¶õ¡×¤ò²Î¤¦¡£
¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö¸¶½É¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈKAWAII LAB.¤«¤é¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë2ÁÈ¤¬ÅÐ¾ì¡£CUTIE STREET¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ò¡¢CANDY TUNE¤Ï¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈäÏª¤¹¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
NHKÁí¹ç¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù
09/16¡Ê²Ð¡Ë19:57～20:42
¢¨NHK¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÆ±»þÇÛ¿®¡¿¸«Æ¨¤·ÈÖÁÈÇÛ¿®¡ÊÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡Ë¤¢¤ê
¢¨NHK¥Ûー¥ë¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷
»Ê²ñ¡§Ã«¸¶¾Ï²ð¡¢ÀÐ¶¶°¡¼Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
½Ð±é¡§°ËÎéÈàÊý¡¢CANDY TUNE¡¢CUTIE STREET¡¢THE ALFEE¡¢JUJU¡¢½ãÎõ¡¢BE:FIRST¡¢Í³µª¤µ¤ª¤ê
VTR½Ð±é¡§º£ÅÄÈþºù
¢£¶Ê½ç
¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×Í³µª¤µ¤ª¤ê¡¡THE ALFEE¡¡JUJU¡¡°ËÎéÈàÊý
¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×½Ð±é¼ÔÁ´°÷
¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤Ç±ìÁð¤òµÛ¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡×JUJU¡Ê¸¶¶Ê¡§Âô¤¿¤Þ¤¡Ë
¡ÖÂÀÍÛ¤¬¤¯¤ì¤¿µ¨Àá¡×½ãÎõ¡¡CANDY TUNE¡¡CUTIE STREET¡Ê¸¶¶Ê¡§ÀÄ¤¤»°³ÑÄêµ¬¡Ë
¡ÖÌëÌÀ¤±¤Î¤¦¤¿¡×°ËÎéÈàÊý¡Ê¸¶¶Ê¡§´ßÍÎ»Ò¡Ë
¡ÖÌëÌÀ¤±¤Î¥¹¥¥ã¥Ã¥È¡×Í³µª¤µ¤ª¤ê
¡Ö¥á¥êー¥¢¥ó¡×THE ALFEE
¡ÖRockdom ―É÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ―¡×THE ALFEE
¡ÖÀ±¶õ¤Î¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡×THE ALFEE
¡ÖÆó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡×½ãÎõ
¡Ö¾®¤µ¤Ê²Î¡×JUJU
¡Ö¶õ¡×BE:FIRST
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×CUTIE STREET
¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×CANDY TUNE
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.nhk.jp/p/utacon/ts/1J9MXY5QX2/