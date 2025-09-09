Snow Man公式TikTokで、新曲「カリスマックス」のリレーダンス動画が公開された。

【動画】Snow Man9人が縦一列に並んだカリスマ級リレーダンスなど

■サングラスに黒スーツのビシッと決めたスタイルでダンス

動画は「カリスマ級リレーダンス」と添えて公開。全員がサングラス＆黒スーツで縦一列に並び、先頭は阿部亮平。ジャケットを整えフレミングの法則的ポーズを顔の前に掲げてていねいにお辞儀。そして「カリスマックス」のサビを踊り出す。

続いてはオールバックの岩本照がキレッキレに踊り、ラウールがクールな表情で長い脚が映えるステップを披露。深澤辰哉は撃ち抜くようなダイナミックなポーズを決め、佐久間大介はスタンス広めに激しくダンス。続く向井康二はスタンバイのときも決めポーズもきれいな姿勢が見逃せない。

中心で踊るメンバーの後ろにはノリノリの阿部をはじめとしたメンバーが見守るなか、渡辺翔太はサングラスを整え、しなやかなステップを見せ、目黒蓮は素早い手の振りを披露。宮舘涼太のラストの決めポーズまで見どころ満載。

「阿部ちゃんトップバッターなの最高」「舘様のキメポーズエレガント」「後ろのメンバーもかわいい」「みんなスタイルいい」などといったファンの声が続々と到着している。

■個々が踊り終わって待っている様子にも注目のダンス動画

■「カリスマックス」V字フォーメーションダンス