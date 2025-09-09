ABCテレビ東留伽アナ、初応募で「二科展」入選 「まさか…」仏アート留学経験 「美しい」「ミュシャみたいですね」
ABCテレビの東留伽アナウンサー（28）が、9日までに自身のインスタグラムを更新。国内有数の公募展「二科展」で作品が入選したことを報告した。
二科展入選作の横に笑顔で立つ東留伽アナウンサー
東アナは「第109回二科展・絵画部に入選しました！」「初めての応募だったので、まさか…とは思っていたのですが 入選作品の一つに選んでいただくことができました」と涙の絵文字とともに報告した。
「憧れの国立新美術館に絵を飾っていただき、歴史ある公募展のひとつに関われたこと、大変光栄です」と喜びを表現。「これからも絵を描き続けて、アーティスティックなお婆ちゃんになることを目標に頑張ります」と意気込んだ。
入選作の横に笑顔で立った写真をアップ。「タイトル『Memalteration』 重なるようですれ違う2人は、共存と差異を表しています。決して同化できず、他者と異なることを祝福したいという思いで描きました」と説明した。
この投稿に「かっこよすぎます、、！」「美しい」「作品の背景にある感情を感じる」「ミュシャみたいですね」「素敵な作品ですね!!」といったコメントが寄せられている。
東アナは2020年にABCテレビに入社し、『朝だ！生です旅サラダ』のレギュラーなどで活躍。23年8月末をもって同番組などを卒業し、9月からフランスに留学、アートを学び、翌年6月に復職した。
