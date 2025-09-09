¡Ö¥·¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ª Éé¤±¤ë¤Ê¡ª¡×GACKT¤¬Æ®ÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¿¿Ìð¤ËÇ®¤¤¥¨¡¼¥ë¡¡ÀïÍ§¤È¤·¤Æ²óÉü¤òµ§´ê
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎGACKT¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢LUNA SEA¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¦¿¿Ìð¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¡£2020Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤ò´µ¤¤¡¢¤µ¤é¤Ëº£²ó¡ÖÇ¾¼ðáç¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¿¿Ìð¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¡¦YELLOW FRIED CHICKENz¤Ç¤È¤â¤Ë³èÆ°¤·¤¿ÌÁÍ§¤È¤·¤Æ¡¢µ§¤ê¤È»Ù±ç¤Î¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡ÚX¤è¤ê¡ÛÆ®ÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¿¿Ìð¤Ë¸þ¤±¤ÆGACKT¤¬¤Ä¤Å¤Ã¤¿Ç®¤¤¥¨¡¼¥ë¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡GACKT¤Ï¡ÖÈà¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆYFCz¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò¶¦¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿Æ±»Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÍ§¤È¤·¤Æ¡¢¿´¤«¤é¿¿Ìð¤Î²óÉü¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¿¿Ìð¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡Ö´õË¾¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ø¤È·Ò¤¬¤ëÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤â¡¢¿É¤¤¤³¤È¤â¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ü¥¯¤¿¤Á¤Ï¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤äLUNA SEA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Â¿¤¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤È¤â¤Ë¿¿Ìð¤ò»Ù¤¨¤ë»ÑÀª¤òÉ½ÌÀ¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¥·¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤ÆË½¤ì¤ë¥·¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò¡¢¶¦¤Ë³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤È¤¦¡£¥·¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÉ¬¤ºµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥·¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ª Éé¤±¤ë¤Ê¡ª¡×¤ÈÇ®¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
