Åìµþ¡¦³ë¾þ¶è¤Ç¾åÃÒÂçÀ¸¤Î¾®ÎÓ½ç»Ò¤µ¤ó¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ï¡¢Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ29Ç¯¤È¤Ê¤ê¡¢Éã¿Æ¤é¤¬²þ¤á¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£

1996Ç¯9·î9Æü¡¢³ë¾þ¶è¼ÆËô¤Î¼«Âð¤Ç¾åÃÒÂçÀ¸¤Î¾®ÎÓ½ç»Ò¤µ¤ó¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢¼«Âð¤òÊü²Ð¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ÏÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¡¢29Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¸½¾ì¤Ç¤Ï9Æü¡¢Éã¿Æ¤Î¸­Æó¤µ¤ó¤ä·Ù»ëÄ£µµÍ­½ð¤Î½ðÄ¹¤é¤¬²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¾®ÎÓ¸­Æó¤µ¤ó
¡Ö1¿Í¤Î¼ã¿Í¤ÎÂº¤¤Ì¿¤ÈÌ´¤È´õË¾¤òÌµ»Ä¤Ë¤âÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÈÈ¿Í¤òÀäÂÐ¤Ëµö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡×

·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿ÉÔ¿³¤ÊÃË¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£