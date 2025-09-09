¡ÈÎ¹¹Ô¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ¤¬ÏÃÂê¡É26ºÐº¹º§¤Ç4»ù¤ÎÊì¡¦µÆÃÓÎÜ¡¹(30) ¡¢¼¡ÃË¤Î3ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ë²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡26ºÐ¤Î¡ÈÇ¯¤Îº¹º§¡É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡¢4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÎµÆÃÓÎÜ¡¹¡Ê30¡Ë¤¬¡¢7Æü¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¡£3ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¼¡ÃË¤ò½Ë¤¦²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡2015Ç¯¡¢20ºÐ¤Î»þ¤Ë46ºÐ¤ÎIT´ë¶È¼ÒÄ¹¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿µÆÃÓ¡£¸½ºß¡¢9ºÐ¡¢7ºÐ¡¢5ºÐ¡¢3ºÐ¤È4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢8·î6Æü¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ç²Ï¸ý¸Ð¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤ÄÊ£¿ô¤Î¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢Instagram¤Ç¤â¤½¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤Èþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
9月7日には、「リク3歳になりました〜。なんでもすぐに覚えてできるようになって、ほんとおしゃべりで、いちょうだいいちれんぼ坊。ずっと可愛い可愛いチビが少しずつ大きくなってしまう」と、次男・久くんが3歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族ショットを公開している。