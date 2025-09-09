¡ÖÌ¼¤Ï´õË¾¤òÀä¤¿¤ì¤¿¡×¾åÃÒÂçÀ¸»¦³²»ö·ï¤«¤é29Ç¯¡¢°äÂ²¤é¤¬¸½¾ì¤Ç¸¥²Ö¡Ä¼«Âð¤Ç»¦³²¤µ¤ìÊü²Ð¡¡Åìµþ¡¦³ë¾þ¶è
Åìµþ¡¦³ë¾þ¶è¤Çµ¯¤¤¿¾åÃÒÂçÀ¸»¦³²»ö·ï¤«¤é29Ç¯¤È¤Ê¤ë9Æü¡¢»ö·ï¸½¾ì¤Ç¤Ï°äÂ²¤¬²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï1996Ç¯9·î9Æü¡¢¾åÃÒÂç³Ø4Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¾®ÎÓ½ç»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ21ºÐ¡Ë¤¬¡¢³ë¾þ¶è¼ÆËô¤Î¼«Âð¤Ç¼ó¤ò»É¤µ¤ì¤Æ»¦³²¤µ¤ì¡¢¼«Âð¤¬Êü²Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»ö·ï¤ÏÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ9Æü¤Ç29Ç¯¤È¤Ê¤ê¡¢½ç»Ò¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦¸Æó¤µ¤ó¤¬»ö·ï¸½¾ì¤Ç¸¥²Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ç»Ò¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦¾®ÎÓ¸Æó¤µ¤ó¡§
¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÌ¼¤ÎÌµÇ°¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¡¢»ö·ï²ò·è¤Ø¤Î³èÆ°¤ò¤Ä¤Å¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ë³Ð¸ç¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Î¼ÆËô±ØÁ°¤Ç¥Á¥é¥·¤òÇÛÉÛ¤·¡¢¡Ö¤µ¤µ¤¤¤Ê¾ðÊó¤Ç¤âÄÌÊó¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ðÊóÄó¶¡¤Ï¡ÖµµÍ·Ù»¡½ð¡Ê03-3607-0110¡Ë¡×¤Þ¤Ç¡£