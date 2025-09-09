8月10日付で宝塚歌劇団を退団した元星組トップ礼真琴（れい・まこと）が、退団後初となるコンサート「Flare」を上演する。9日、梅田芸術劇場が発表した。

コンサートは12月10日に東京国際フォーラム ホールA、同13〜14日に大阪・梅田芸術劇場メインホールで上演。礼は「礼真琴の新たな衝撃が届くようなコンサートにしたいと思います。皆さまと過ごす時間を今からとても楽しみにしています。ご期待ください」と意気込んでいる。

総合演出・ステージ制作は、1月の日本武道館コンサートで礼と初めてタッグを組んだWONDER LIVE Inc.の大田高彰氏が、再びその手腕を振るう。構成・振付には、これまでaespaやG−DRAGONなど数々の有名K−POPアーティストの魅力を引き出してきた新進気鋭の振付師RENAN（レナン）氏を起用する。

また、音楽監督にはOfficial髭男dism、Superfly、BE:FIRSTをはじめ多くのアーティストへの楽曲提供、プロデュース、編曲、ライブサポートなど幅広く手がけるRyo'LEFTY'Miyata氏を迎え、華やかで力強いステージを作り上げる。