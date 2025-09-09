PARCO GAMES¡¢¡ÖTGS2025¡×½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤Î¾ÜºÙ¤ä¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¾ðÊó¤ò¸ø³«
¡¡¥Ñ¥ë¥³¤Ï¡¢9·î25Æü¤«¤é9·î28Æü¤Ë¤«¤±¤ÆËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¡×¤Ø¡¢¥²ー¥à¥ìー¥Ù¥ë¡ÖPARCO GAMES¡×¤È¤·¤Æ½é½ÐÅ¸¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£²ñ¾ìÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¥Öー¥¹¤Ï¥¨¥¢¥Ýー¥È¡Ê¶õ¹Á¡Ë¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¶õ´Ö±é½Ð¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢1979Ç¯ÁÏ´©¤ÎÎ¹¹Ô¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬¸ÂÄêÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¥¿¥¤¥È¥ëÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ8·î19Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à3¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖÆî¶Ë·×²è¡×¡¢¡ÖConstance¡×¡¢¡ÖThe Berlin Apartment¡×¤Î»îÍ·¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»îÍ·ÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
½ÐÅ¸¥¿¥¤¥È¥ë
Æî¶Ë·×²è
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー
³«È¯¡§RexLabo¹çÆ±²ñ¼Ò
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯Åß¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¢¡ÖÆî¶Ë·×²è¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¡Ú²ñ¾ì»îÍ·ÆÃÅµ¡Û»îÍ·¸å¡¢¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë
Constance
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§2D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー
³«È¯¡§Blue Backpack
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î25Æü¡¡¢¨ÆüËÜ»þ´Ö
¢¢¡ÖConstance¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¡Ú²ñ¾ì»îÍ·ÆÃÅµ¡Û»îÍ·¸å¡¢¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ã¥·¥å¥Ýー¥Á¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë
The Berlin Apartment
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§3DÃµº÷¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー
³«È¯¡§Blue Backpack
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î18Æü¡¡¢¨ÆüËÜ»þ´Ö
¢¢¡ÖThe Berlin Apartment¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¡Ú²ñ¾ì»îÍ·ÆÃÅµ¡Û»îÍ·¸å¡¢¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¤·¤ª¤ê¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡Ú½ÐÅ¸¥Öー¥¹¥¤¥áー¥¸¡Û ¡ÚÍè¾ì¼ÔÍÍ¸þ¤±´ë²è¡Û
Íè¾ì¼Ô¤Ø¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý ver. ÆÃÊÌ¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë
¡ÚÍè¾ìÆÃÅµ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Û½ÐÅ¸¤¹¤ë3¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥ìー¥Ù¥ë¥í¥´¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë