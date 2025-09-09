ºû¿¹Íµµ®¡ßÇµÌÚºä£´£¶¡¦º´Æ£Íþ²Ì¡Ö¥í¥Ü¥³¥ó¡×½é¤ÎÉñÂæ²½Á´¥¥ã¥¹¥È¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡ª
à¹âÀìÀ¸¤Î¹Ã»Ò±àá¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¹âÀì¥í¥Ü¥³¥ó¡×¤òÂêºà¤È¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¡Ø¥í¥Ü¥³¥©¥©¥©¥ó¡ª¡Ý£Ò£Ï£Â£Ï£Ô¡¡£Ã£Ï£Ï£Ï£Î£Ô£Å£Ó£Ô¡ª¡Ý¡Ù¤ÎÁ´¥¥ã¥¹¥È¤È¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬£¹Æü¡¢²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼çÌò¤ÎÀµ²¬¾é¶îÏº¡Ê¤Þ¤µ¤ª¤«¡¡¤¸¤ç¤¦¤¯¤í¤¦¡ËÌò¤ÎÇÐÍ¥¡¦ºû¿¹Íµµ®¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦µ×ÊÆÅÄ¸¦¡Ê¤¯¤á¤À¡¡¤È¤®¡ËÌò¤ÎÇµÌÚºä£´£¶¡¦£´´üÀ¸º´Æ£Íþ²Ì¤Ç¡¢£±£²·î£´Æü¤«¤é£·Æü¡ÊÁ´£¸¸ø±é¡Ë¤Þ¤Ç¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢ºû¿¹¤Èº´Æ£¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¶¯¹ë¹»¤ËÄÌ¤¦¥í¥Ü¥³¥óÉô¤ÎÅ·ºÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾é¶îÏº¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¹âÉÍ¥µ¥È¥ë¡Ê¤¿¤«¤Ï¤Þ¡¡¤µ¤È¤ë¡ËÌò¤ËÍëÂÀ¡¢¾é¶îÏº¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸É÷´ÖÀ¾¹âÀì¤Î¥í¥Ü¥³¥óÉô°÷¤Ç¡¢È±·¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤ÈÀ³Ê¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë½÷»Ò¡¦¾®ÌºÀÄÍÕ¡Ê¤ª¤°¤é¡¡¤¢¤ª¤Ð¡ËÌò¤Ë»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡¢¥í¥Ü¥³¥óÉôÉôÄ¹¤ÎÄ»±©¼ù¡Ê¤È¤Ð¡¡¤¤¤Ä¤¡ËÌò¤Ëº´Æ£Í§Í´¡¢¥í¥Ü¥³¥óÉô¤¤Ã¤Æ¤Î½¨ºÍ¡¢ÂôÅÄÉñÀÐ¡Ê¤µ¤ï¤À¡¡¤Þ¤µ¤È¡ËÌò¤ËÃçÅÄÇî´î¡¢¤½¤·¤ÆÉ÷´ÖÀ¾¹âÀì¥í¥Ü¥³¥óÉô¸ÜÌä¤Î¶µ»Õ¡¢ÀÐºêÂî¡Ê¤¤¤·¤¶¤¡¡¤¹¤°¤ë¡ËÌò¤Ë£Æ£Õ£Ê£É£×£Á£Ò£Á¤Î¸¶À¾¹§¹¬¤È¡¢¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÉÍ¥µ¥È¥ëÌò¤ÎÍëÂÀ¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤âÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ü¥³¥ó¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉñÂæ²½¡£¤½¤³¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢¾®ÌºÀÄÍÕÌò¤Î»ÖÅÄ¤Ï¡Öµ»½Ñ»Õ¤È¤·¤Æ¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤ÄÌòÊÁ¤ò¤É¤¦É½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤«º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢É÷´ÖÀ¾¹âÀì¥í¥Ü¥³¥óÉô¸ÜÌä¤Î¶µ»Õ¡¢ÀÐºêÂîÌò¤ò±é¤¸¤ë£Æ£Õ£Ê£É£×£Á£Ò£Á¤Î¸¶À¾¤Ï¡Ö²¿Ç¯¤«Á°¤ËÂç²ñ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê²¿¤«ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤ª¼õ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÀÄ½Õ·²Áü·à¤Ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¸À¤¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬º®¤¶¤Ã¤ÆµÈ¤È½Ð¤ë¤«¶§¤È½Ð¤ë¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡¢¤¿¤À´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï¾å¤²¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£