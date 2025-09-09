¤Þ¤À¶ÚÆùÄË¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤â±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡©
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤«¤é¿ô»þ´Ö¸å¡Á¿ôÆü¸å¤Ë¡¢·ã¤·¤¯Æ°¤«¤·¤¿Éô°Ì¤¬¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢¶ÚÆùÄË¤Ï3Æü¡Á5Æü¤Û¤É¤Ç´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¶ÚÆùÄË¤¬¤¢¤ë»þ¤Ç¤â±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æî¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âç³Ø¤Ç±¿Æ°²Ê³Ø¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥È»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¶ÚÆùÄË¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ï¡¢±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤È¶ÚÆù¤Ë¾®¤µ¤ÊÎö½ý¤¬À¸¤¸¡¢ÂÎ¤¬¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò½¤Éü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿åÊ¬¤È±ÉÍÜÁÇ¤òÂçÎÌ¤Ë¶¡µë¤¹¤ëºÝ¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÂÎ¤ÎÀµ¾ï¤Ê²óÉü²áÄø¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¶ÚÎÏ¤È¶ÚÆùÎÌ¤ÎÁý²Ã¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢±ê¾É¤ÏÄË¤ß¤Î¼õÍÆÂÎ¤ò»É·ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±¿Æ°¤«¤é¿ôÆü´Ö¤ÏÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÚÆùÄË¤ÎÄøÅÙ¤Ï¹Ô¤¦±¿Æ°¤Î¼ïÎà¤äÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤ä¿·¤·¤¤¼ïÎà¤Î±¿Æ°¤ò¤·¤¿»þ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶ÚÆù¤ËÂ¿Âç¤ÊÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ë¥¦¥§¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¤·¤¿»þ¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Æ±¤¸¼ïÎà¤Î±¿Æ°¤òÉÑÈË¤Ë¹Ô¤¦¤Û¤É¡¢¶ÚÆùÄË¤ò´¶¤¸¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë¤È¥Ù¥Í¥Ã¥È»á¤Ï²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆÃ¤Ë±¿Æ°½é¿´¼Ô¤Ç¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¡Ö¶ÚÆùÄË¤¬½Ð¤¿¤«¤é±¿Æ°¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¶ÚÆùÄË¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂÎ¤¬¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î±¿Æ°¤äµÞ·ã¤ÊÉé²Ù¤ÎÁý²Ã¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë±¿Æ°¤·¤Æ½ù¡¹¤ËÉÑÅÙ¤äÉé²Ù¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¡¢³Î¤«¤ËÂÎÎÏ¤ä¶ÚÎÏ¤Ï¼¡Âè¤ËÁý¶¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤Þ¤ê¶ÚÆùÄË¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Äê´üÅª¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï1²ó¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¶ÚÆùÄË¤ò³Ð¤¨¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂÎÎÏ¤Ï¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤ËÄê´üÅª¤Ê¥¦¥§¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê½Å¤¤¥¦¥§¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤»¤¤¤¼¤¤·ÚÅÙ¤Î¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¶ÚÎÏ¤ä¶ÚÆùÎÌ¤ÏÁý¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ù¥Í¥Ã¥È»á¤Ï½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶ÚÆùÄË¤¬¤½¤Î¸å¤Î±¿Æ°¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥È»á¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¥±¥¬¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¼Åª¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¶ÚÆùÄË¤Î²óÉüÃæ¤Ë±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤â³²¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¶ÚÆùÄË¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤À¤È¶ÚÎÏ¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶ÚÆùÄË¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ÊÂÎÄ´¤Î»þ¤è¤ê¤â·Ú¤¤¥¦¥§¥¤¥È¤·¤«µó¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¶ÚÆù¤ÎÂ»½ý¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¾ÅÝ¤äÂ¼ó¤ÎÇ±ºÃ¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶ÚÆùÄË¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥·¥å¡¼¥ÈÀºÅÙ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¸¦µæ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥±¥¬¤òÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤êÆÃÄê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¶ÚÆùÄË¤Î´Ö¤Ï±¿Æ°¤òÈò¤±¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ö±¿Æ°¤Î´Ö¤Ë¤Ï²óÉü¤Î¤¿¤á¤ËµÙÂ©Æü¤òÀß¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¶ÚÎÏ¤äÂÎÎÏ¤Î¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¹´üÅª¤Ê¿ÊÊâ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£2¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Æ±¤¸Á´¿È¥¦¥§¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¡Ö3ÆüÏ¢Â³(¤¿¤È¤¨¤Ð·îÍËÆü¡¦²ÐÍËÆü¡¦¿åÍËÆü)¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö3ÆüÈóÏ¢Â³(¤¿¤È¤¨¤Ð·îÍËÆü¡¦¿åÍËÆü¡¦¶âÍËÆü)¡×¤Ç7½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤»¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Î¾¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÆ±ÄøÅÙ¤Î¶ÚÎÏ¤È¶ÚÆùÎÌ¤Î²þÁ±¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤òÈï¸³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¹â¶¯ÅÙ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò3ÆüÏ¢Â³¤Þ¤¿¤Ï3ÆüÈóÏ¢Â³¤Ç¡¢3½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤»¤¿¸¦µæ¤Ç¤â¡¢Î¾¥°¥ë¡¼¥×¤È¤âÍ»ÀÁÇ±¿Æ°Ç½ÎÏ¤È¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ±ÍÍ¤Î¸þ¾å¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥Í¥Ã¥È»á¤Ï·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¶ÚÆùÄË¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç±¿Æ°¤¹¤ë¤È¡¢Æ°¤¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÎ¤Ë³²¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¿Ê¹Ô¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢²ø²æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤ä¤ä¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·ã¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤äÃåÃÏ¤ÎÆ°ºî¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë±¿Æ°¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ú²Ì¤Ï¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¶ÚÆùÄË¤Î²óÉüÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ä¿åÉ÷Ï¤¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¥Ù¥Í¥Ã¥È»á¤Ï¡¢·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤äÉÔ²÷´¶¤Ï¥±¥¬¤ÎÃû¸õ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¶ÚÆù¤Î¤Ò¤É¤¤ÄË¤ß¤¬7Æü°Ê¾åÂ³¤¯¡£
¡¦¶ÚÆùÄË¤¬¤¢¤ëÉô°Ì¤Î¶ÚÆù¤ËÂÇËÐ½ý¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦±Ô¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¡£