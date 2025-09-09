King Gnu¾ïÅÄÂç´õ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼ÍÙ¤ë¡Ö¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤ÎÉñ¡×¸ø³«¡ÖÃæÆÇÀÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¤´Íø±×¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/09¡ÛKing Gnu¤Î¾ïÅÄÂç´õ¤¬9·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÍÙ¤ë¡Ö¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤ÎÉñ¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKing Gnu¾ïÅÄ¸ø³«¡Ö°æ¸ýÍý¡¢¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤ÎÉñ¡×
¾ïÅÄ¤Ï¡Ö°æ¸ýÍý¡¢¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤ÎÉñ¡£½©¤ÎËºî¤ò´ê¤¤¥¹¥¹¥¤ò¼ê¤Ë¡×¤ÈÇò¤¤±©¿¥Êª»Ñ¤Î°æ¸ýÍý¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£°æ¸ý¤¬9·î5ÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¿·¶Ê¡ÖSO BAD¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥¹¥¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é±ê¤ÎÂ¦¤ÇÉñ¤¦»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖSO BAD¡×¤Ï¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¡Ê9·î5Æü¡Á11·î3Æü¡Ë¤Î¡Ö¥¾¥ó¥Ó¡¦¥Ç¡¦¥À¥ó¥¹¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÃæÆÇÀÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¸µµ¤½Ð¤¿¡×¡Ö¤´Íø±×¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¹ñÊõµé¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKing Gnu¾ïÅÄ¸ø³«¡Ö°æ¸ýÍý¡¢¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤ÎÉñ¡×
¢¡¾ïÅÄÂç´õ¡Ö°æ¸ýÍý¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤ÎÉñ¡×¸ø³«
¾ïÅÄ¤Ï¡Ö°æ¸ýÍý¡¢¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤ÎÉñ¡£½©¤ÎËºî¤ò´ê¤¤¥¹¥¹¥¤ò¼ê¤Ë¡×¤ÈÇò¤¤±©¿¥Êª»Ñ¤Î°æ¸ýÍý¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£°æ¸ý¤¬9·î5ÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¿·¶Ê¡ÖSO BAD¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥¹¥¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é±ê¤ÎÂ¦¤ÇÉñ¤¦»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖSO BAD¡×¤Ï¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¡Ê9·î5Æü¡Á11·î3Æü¡Ë¤Î¡Ö¥¾¥ó¥Ó¡¦¥Ç¡¦¥À¥ó¥¹¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¾ïÅÄÂç´õ¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÃæÆÇÀÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¸µµ¤½Ð¤¿¡×¡Ö¤´Íø±×¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¹ñÊõµé¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û