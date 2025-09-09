¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÃÝËó¹È¥¢¥Ê¡¢Çò¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤ËÀä»¿¡¡¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃÝËó¹È¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Çò¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¤ÏÇò¤¬»÷¹ç¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÃÝËó¹È¥¢¥Ê¡¢Çò¥ï¥ó¥Ô¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê¤Û¤«2Ëç¡Ë
¡¡ÃÝËó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Çò¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¥«¥á¥é¤ËÈù¾Ð¤ß¤«¤±¤ë¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë°æºêæû¸ÞÏº¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¢ö¡×¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¤ÏÇò¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤ì¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃÝËó¹È¡Ê¤¿¤±¤Þ¤¿ ¤Ù¤Ë¡Ë
1998Ç¯6·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é½÷Î®´ý»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Âç³ØÆþ³Ø¸å¤Ï¼Ì¿¿½¸¤Î½ÐÈÇ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2019Ç¯3·îËöÆü¤ËÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤òÂà²ñ¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î2021Ç¯4·î¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÃÝËó¹È¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@benitakemata_official¡Ë
