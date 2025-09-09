»³ÅÄÍµµ®¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤Ëº©´ê¤µ¤ìÂçÊª·Ý¿Í¤Î¼«Âð¤ËË¬Ìä¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ìÍê¤à¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/09¡ÛÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¤¬¡¢8ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¡ÊËè½µ·îÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤ËÂçÊª·Ý¿Í¤Î¼«Âð¤ËË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÍµµ®¤¬¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼»Ñ¤Ç¼«ÂðË¬Ìä¤·¤¿ÂçÊª·Ý¿Í
¤³¤ÎÆü¡¢»³ÅÄ¤ÏÌò¼Ô¤ò»Ö¤¹¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¹â¹»2Ç¯À¸¤ÎÊ¸²½º×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹¤ÇÀ©ºî¤·¤¿ÀïÂâ¤â¤Î¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢´ñ¤·¤¯¤â¤½¤Î3Ç¯¸å¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ë¡Ö³¤Â±ÀïÂâ¥´¡¼¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡×¡Ê2011Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÈÆ±¤¸¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡×Ìò¤òÇ®±é¡£Åö»þ¤Î±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»³ÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤±ÇÁü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¾È¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÆ±µéÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´é¤¬1ÈÖ¤¤¤¤¿Í¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡×¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ç»³ÅÄ¼«¿È¤¬¡ÖÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼«³Ð¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤Ï»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡£»³ÅÄ¤Ï¡ÖÀïÂâ¤â¤Î¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¡×¤È14Ç¯Á°¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÌ¾ÁÒ¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬ËÍ¤ÎÀïÂâ¥â¥Î¤ò¸«¤Æ¤Æ¡£»öÌ³½ê¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È½é¤á¤Æ¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤ÈÂÐÌÌ¡£¤¹¤ë¤È¤½¤Î¾ì¤ÇÌ¾ÁÒ¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ªÍê¤à¡ª¡×¤Èº©´ê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÂâ¤â¤Î¤Î°áÁõÃå¤Æ¡£¾å¤À¤±Ãå¤Æ¤ªÌÌ¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡×¤È¥´¡¼¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Î»Ñ¤ÇÌ¾ÁÒ¤Î¼«Âð¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇË¬Ìä¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥ó²¡¤·¤¿¤é¡¢ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¡ØËÜÅö¤Ë¤ª²È¤Ê¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢Ì¾ÁÒ¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ëÅÏÊÕ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë²¿¤è¤ê¤â¶Ã¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£¼«¿È¤ÏÀïÂâ¥â¥Î¤Î°áÁõ¤Ê¤¿¤á¡Ö¥â¥Ë¥¿¡¼²èÌÌ¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ê¤ªÌÌ¤ò³°¤·¤Æ¡Ë¡Ø»³ÅÄÍµµ®¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉÔ¿³¤¬¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÌ¾¾è¤Ã¤¿¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡»³ÅÄÍµµ®¡¢Ìò¼Ô¤Ø¿Ê¤à¤¤Ã¤«¤±¤ÎºîÉÊ¸ø³«
¢¡»³ÅÄÍµµ®¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤ËÌ¾ÁÒ½á¤Î¼«ÂðË¬Ìä
