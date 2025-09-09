´ñÀ×¤Î43ºÐ¡¦»³Àî·ÃÎ¤²Â¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤ÇÌ¥Î»¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¡×¡¡2»ù¤ÎÊì
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³Àî·ÃÎ¤²Â¤¬¡¢9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¶á±Æ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È´ñÀ×¤Î43ºÐ¡É»³Àî·ÃÎ¤²Â¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡È¥°¥é¥Ó¥¢»Ñ¡É¤â¡Ê12Ëç¡Ë
¡¡°ìºòÇ¯¡¢Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À»³Àî¡£SNS¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ»Ñ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¸å¤Ï¿´¤â¥«¥é¥À¤â¤¹¤Ã¤¤ê¡¡¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ËÂ³¤±¤Æ¸µµ¤¤Ë²á¤´¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤òÈäÏª¡£¥«¥á¥é¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤ë»Ñ¤ä¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ë¼ý¤á¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡
¢£»³Àî ·ÃÎ¤²Â¡Ê¤ä¤Þ¤«¤ï ¤¨¤ê¤«¡Ë
1982Ç¯3·î7Æü¡¢´ä¼ê¸©À¹²¬»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤Î43ºÐ¡£90Ç¯Âå¤è¤ê»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¡£2007Ç¯2·î¤Ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥â¥ó¥¥Ã¥¡¼¡Ê¸½¡§¤ª¤µ¤ë¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢2010Ç¯3·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò¡¢2013Ç¯3·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö»³Àî·ÃÎ¤²Â¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@erika_3_official¡Ë
