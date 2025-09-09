¡Ö´é¾®¤µ¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖµÓÄ¹¤Ã¡ª¡×¡¡¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤ÎÈþ¿ÍÌ¼16ºÐ¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾×·â
¡¡¿Íµ¤YouTuber¡¦¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë³á¸¶ÍºÂÀ¡Ê¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡Ë¤ÎÄ¹½÷¡¦³á¸¶³ð½í¤¬¡¢9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤ÎÈþ¿ÍÌ¼¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¥â¥Ç¥ë»Ñ¤â¡Ê8Ëç¡Ë
¡¡Ï¢Æü¡¢SNS¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¡ÖÆ©ÌÀ´¶À¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³ð½í¡£¥æ¥Ë¥¯¥í¥¥Ã¥º¤Î¥â¥Ç¥ë»Ñ¤âÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡º£²ó¤ÏÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤ÄÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ÖTOKYO GENERATIONS COLLECTION¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡º£²ó¤Ïº´ÌîÎè±÷¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢KADOKAWA DREAMSŽ¤SWEET REVENGE¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÍÙ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤·²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤ä¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ð½í¤Ï¡¢2023Ç¯1·î¤Ë¾®Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±»¨»ï¡ÖCuugal¡×¡Ê³ÑÀî½Õ¼ù»öÌ³½ê¡Ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¤Ë½¢Ç¤¡£2024Ç¯5·î¤Ë¤ÏYouTube¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ø¤Î½êÂ°¤òÈ¯É½¡£°Ê¸å¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö³á¸¶³ð½í¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@kanna_mame¡Ë
