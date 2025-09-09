Îé¿¿¶×¡¢ÂàÃÄ¸å1st¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ·èÄê¡ª¡¡¸µÊõÄÍÀ±ÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤Ï12·î¤ËÅìµþ¡õÂçºå¤Ç»ÏÆ°
¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÀ±ÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎÎé¿¿¶×¤¬¡¢ÂàÃÄ¸å½é¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØFlare¡Ù¤ò¡¢12·î¤ËÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÊõÄÍÌ¼Ìò¡¦»ç¤ê¤é¡¢¥ª¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë½êÂ°¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡10·î¤Ë¤Ï½é¥é¥¤¥Ö¤â
¡¡Îé¿¿¶×¤Ï2009Ç¯¡¢¼óÀÊ¤ÇÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ËÆþÃÄ¡£²Î¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¼Çµï¤È»°Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Ãæ¤Ç¤â±ï¤Î¿¼¤¤¡Ø¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤Ç¼çÍ×¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¡¢Áá¤¯¤«¤éÂ¸ºß´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£
¡¡ÆþÃÄ11Ç¯ÌÜ¤Î2019Ç¯¡¢À±ÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£Âî±Û¤·¤¿²Î¾§ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ò¤è¤ê°ìÁØ¹ì¤«¤»¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ØÌøÀ¸Ç¦Ë¡Ä¡¡Ù¡Ø¥â¥¢¡¼¡¦¥À¥ó¥Ç¥£¥º¥à!¡Ù¤Ç¤Î±éµ»¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢Ê¸²½Ä£·Ý½Ñº×¾Þ¡¦±é·àÉôÌç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤òÂêºà¤È¤·¤¿¡ØRRR ¡ß TAKA"R"AZUKA ¡Á¢åBheem¡Á¡Ê¥¢¡¼¥ë¥¢¡¼¥ë¥¢¡¼¥ë ¥Ð¥¤ ¥¿¥«¥é¥Å¥« ¡Á¥ë¡¼¥È¥Ó¡¼¥à¡Á¡Ë¡Ù¤ä¡Øµ²±¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó!¡Ù¤Ê¤É¡¢À¤´Ö¤òÆø¤ï¤»¤¿ÏÃÂêºî¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ®¸ù¤ØÆ³¤¯¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜÇ¯1·î¤Ë¤Ï¡¢ÊõÄÍ²Î·à»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØANTHEM¡Ý¥¢¥ó¥»¥à¡Ý¡Ù¤ò³«ºÅ¡£Ï¢ÆüËþ°÷¸æÎé¤ÎÃæ¡¢°µ´¬¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÇ¯8·î10ÆüÉÕ¤ÇÊõÄÍ²Î·à¤ÎÉñÂæ¤ò¸å¤Ë¤·¤¿Îé¿¿¶×¤¬¡¢ÂàÃÄ¸å½é¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¾å±é¡£Áí¹ç±é½Ð¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸À©ºî¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤Ê¤É¤ÎÍèÆü¸ø±é¤äMrs. GREEN APPLE¡¢Perfume¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂç·¿¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¡¢ËÜÇ¯1·î¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÎé¿¿¶×¤È½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À WONDER LIVE Inc.¤ÎÂçÅÄ¹â¾´¤¬¡¢ºÆ¤Ó¤½¤Î¼êÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦¡£
¡¡¹½À®¡¦¿¶ÉÕ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çaespa¤äG-DRAGON¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÍÌ¾K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¿¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¿¶ÉÕ»ÕRENAN¡Ê¥ì¥Ê¥ó¡Ë¤òµ¯ÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢²»³Ú´ÆÆÄ¤Ë¤ÏOfficial É¦ÃËdism¡¢Superfly¡¢BE:FIRST¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢ÊÔ¶Ê¡¢¥é¥¤¥Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼ê³Ý¤±¤ëRyo¡ÇLEFTY¡ÇMiyata¤ò·Þ¤¨¡¢²Ú¤ä¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¾å±é¤ËºÝ¤·Îé¤Ï¡¢¡ÖÎé¿¿¶×¤Î¿·¤¿¤Ê¾×·â¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤òº£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢°ÕÍß¤ò¸ì¤ë¡£¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¡ØFlare¡Ù¡Ê¥Õ¥ì¥¢¡Ë¤Ï¡¢±ê¤ä¸÷¤ÎÍÉ¤é¤®¤È¡¢´¶¾ð¤ÎÇúÈ¯¤òÉ½¤¹2ÌÌÀ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¸ÀÍÕ¡£Èë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿É½¾ð¤¬¡¢¤½¤ÎÍÉ¤é¤á¤¤ÎÃæ¤«¤éÎ©¤Á¸½¤ì¤ë¡½¡½Îé¿¿¶×¤ÎÌ¤ÃÎ¤Ê¤ëµ±¤¤Ë¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡Îé¿¿¶×¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØFlare¡Ù¤Ï¡¢12·î10Æü¤ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA¡¢12·î13Æü¡Á14Æü¤ËÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÊõÄÍÌ¼Ìò¡¦»ç¤ê¤é¡¢¥ª¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë½êÂ°¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡10·î¤Ë¤Ï½é¥é¥¤¥Ö¤â
¡¡Îé¿¿¶×¤Ï2009Ç¯¡¢¼óÀÊ¤ÇÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ËÆþÃÄ¡£²Î¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¼Çµï¤È»°Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Ãæ¤Ç¤â±ï¤Î¿¼¤¤¡Ø¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤Ç¼çÍ×¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¡¢Áá¤¯¤«¤éÂ¸ºß´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£
¡¡ÆþÃÄ11Ç¯ÌÜ¤Î2019Ç¯¡¢À±ÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£Âî±Û¤·¤¿²Î¾§ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ò¤è¤ê°ìÁØ¹ì¤«¤»¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ØÌøÀ¸Ç¦Ë¡Ä¡¡Ù¡Ø¥â¥¢¡¼¡¦¥À¥ó¥Ç¥£¥º¥à!¡Ù¤Ç¤Î±éµ»¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢Ê¸²½Ä£·Ý½Ñº×¾Þ¡¦±é·àÉôÌç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤òÂêºà¤È¤·¤¿¡ØRRR ¡ß TAKA"R"AZUKA ¡Á¢åBheem¡Á¡Ê¥¢¡¼¥ë¥¢¡¼¥ë¥¢¡¼¥ë ¥Ð¥¤ ¥¿¥«¥é¥Å¥« ¡Á¥ë¡¼¥È¥Ó¡¼¥à¡Á¡Ë¡Ù¤ä¡Øµ²±¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó!¡Ù¤Ê¤É¡¢À¤´Ö¤òÆø¤ï¤»¤¿ÏÃÂêºî¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ®¸ù¤ØÆ³¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÇ¯8·î10ÆüÉÕ¤ÇÊõÄÍ²Î·à¤ÎÉñÂæ¤ò¸å¤Ë¤·¤¿Îé¿¿¶×¤¬¡¢ÂàÃÄ¸å½é¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¾å±é¡£Áí¹ç±é½Ð¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸À©ºî¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤Ê¤É¤ÎÍèÆü¸ø±é¤äMrs. GREEN APPLE¡¢Perfume¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂç·¿¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¡¢ËÜÇ¯1·î¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÎé¿¿¶×¤È½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À WONDER LIVE Inc.¤ÎÂçÅÄ¹â¾´¤¬¡¢ºÆ¤Ó¤½¤Î¼êÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦¡£
¡¡¹½À®¡¦¿¶ÉÕ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çaespa¤äG-DRAGON¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÍÌ¾K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¿¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¿¶ÉÕ»ÕRENAN¡Ê¥ì¥Ê¥ó¡Ë¤òµ¯ÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢²»³Ú´ÆÆÄ¤Ë¤ÏOfficial É¦ÃËdism¡¢Superfly¡¢BE:FIRST¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢ÊÔ¶Ê¡¢¥é¥¤¥Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼ê³Ý¤±¤ëRyo¡ÇLEFTY¡ÇMiyata¤ò·Þ¤¨¡¢²Ú¤ä¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¾å±é¤ËºÝ¤·Îé¤Ï¡¢¡ÖÎé¿¿¶×¤Î¿·¤¿¤Ê¾×·â¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤òº£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢°ÕÍß¤ò¸ì¤ë¡£¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¡ØFlare¡Ù¡Ê¥Õ¥ì¥¢¡Ë¤Ï¡¢±ê¤ä¸÷¤ÎÍÉ¤é¤®¤È¡¢´¶¾ð¤ÎÇúÈ¯¤òÉ½¤¹2ÌÌÀ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¸ÀÍÕ¡£Èë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿É½¾ð¤¬¡¢¤½¤ÎÍÉ¤é¤á¤¤ÎÃæ¤«¤éÎ©¤Á¸½¤ì¤ë¡½¡½Îé¿¿¶×¤ÎÌ¤ÃÎ¤Ê¤ëµ±¤¤Ë¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡Îé¿¿¶×¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØFlare¡Ù¤Ï¡¢12·î10Æü¤ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA¡¢12·î13Æü¡Á14Æü¤ËÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£