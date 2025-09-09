¾åÌî¼ùÎ¤¡¢·ëº§9Ç¯¤Î¹¬¤»¥ª¡¼¥é¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÃç¤ÎÎÉ¤¤É×ÉØ¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÏÂÅÄ¾§¤¬8Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¤ÇºÊ¤Î¾åÌî¼ùÎ¤¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÂÅÄ¾§¡õ¾åÌî¼ùÎ¤¡¢¹¬¤»¥ª¡¼¥éÁ´³«¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê¤Û¤«2Ëç¡Ë
¡¡ÏÂÅÄ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤¬²»³Ú¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¾åÌî¤Î¼ç±éÉñÂæ¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡Ù¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ª¡×¤ÎÂæÏÑ¸ø±é¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ÎÉ×ÉØ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤äÏÂÅÄ¤È¾åÌî¤¬¡¢ÉñÂæ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë»°±º¹¨µ¬¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤Ö»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÏÂÅÄ¤Ï6Æü¤È7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂæÏÑ¸ø±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖËÍ¤Ï½éÆü°ìÈ¯ÌÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÎÞÁ£¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÁÛÄê³°¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê...¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Àµ¤ËÂæÏÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¡¢´°À®¤·¤¿ÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Åìµþ¤â¤¢¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2016Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢·ëº§9Ç¯¤È¤Ê¤ë2¿Í¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÃç¤ÎÎÉ¤¤É×ÉØ¡¡¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¡×¡Ö¤´É×ÉØ¤ÇÎÉ¤¤·Á¤Ç¥³¥é¥Ü½ÐÍè¤Æ¹â¤á¹ç¤¨¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÏÂÅÄ¾§¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@sho_wada_triceratops¡Ë
