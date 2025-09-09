ÇðÌÚÍ³µª»Ò77ºÐ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥ÇÈäÏª¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÇðÌÚÍ³µª»Ò¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÇðÌÚÍ³µª»Ò¡¢°¦¸¤¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê¤Û¤«3Ëç¡Ë
¡¡ÇðÌÚ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï°¦¸¤¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Çò¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¥Ç¥Ë¥à¥Þ¥¥·¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÇðÌÚ¤¬°¦¸¤¤Î¤ª»¶Êâ¤Ë½Ð¤«¤±¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÇðÌÚ¤Ï¡Ö¥Ç¥Ë¥àx¥Û¥ï¥¤¥È¡¡²¦Æ»¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤¬¤ä¤Ï¤êÂç¹¥¤¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇðÌÚ¤Î¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÍ³µª»Ò¤µ¤óÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÇðÌÚÍ³µª»Ò¡Ê¤«¤·¤ï¤® ¤æ¤¤³¡Ë
1947Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë·àÃÄ¼ãÁð¤ËÆþÃÄ¡£»¨»ï¤Ê¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ä¤È¤á¡¢1964Ç¯¤Ë±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤·¿Íµ¤¤Ë¡£1971Ç¯¤Ë²Î¼ê¡¦ºäËÜ¶å¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÇðÌÚÍ³µª»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@yukiko_kashiwagi¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÇðÌÚÍ³µª»Ò¡¢°¦¸¤¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê¤Û¤«3Ëç¡Ë
¡¡ÇðÌÚ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï°¦¸¤¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Çò¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¥Ç¥Ë¥à¥Þ¥¥·¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÇðÌÚ¤¬°¦¸¤¤Î¤ª»¶Êâ¤Ë½Ð¤«¤±¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÇðÌÚ¤Ï¡Ö¥Ç¥Ë¥àx¥Û¥ï¥¤¥È¡¡²¦Æ»¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤¬¤ä¤Ï¤êÂç¹¥¤¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÇðÌÚÍ³µª»Ò¡Ê¤«¤·¤ï¤® ¤æ¤¤³¡Ë
1947Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë·àÃÄ¼ãÁð¤ËÆþÃÄ¡£»¨»ï¤Ê¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ä¤È¤á¡¢1964Ç¯¤Ë±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤·¿Íµ¤¤Ë¡£1971Ç¯¤Ë²Î¼ê¡¦ºäËÜ¶å¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÇðÌÚÍ³µª»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@yukiko_kashiwagi¡Ë