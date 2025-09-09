¥Û¥¹¥ÈÄ©Àï¤Î»³ËÜÍµÅµ¡¢¡ÉºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÅÅ·âÉüµ¢
¡¡ABEMA¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season4¡Ù#11¤¬9ÆüÌë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£#11¤Ç¤Ï¡¢¡È¥¤¥±¥á¥ó·ÝÇ½¿Í¤¬¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤¿¤é²Ô¤²¤ë¤Î¤«¡©¡É¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÇÐÍ¥¡¦»³ËÜÍµÅµ¤¬¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ËÂÎ¸³ÆþÅ¹¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤¹¤ë´ÇÈÄ´ë²è¡Ö»³ËÜÍµÅµ¡¢¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¤ÎºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ö»³ËÜÍµÅµ¡¢¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£°ì¿¨Â¨È¯¤ÎÅ¹ÊÞ²þ³×ÊÔ¡×Âè6ÃÆ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ËÜÍµÅµ¡ÉºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤¬¥Û¥¹¥ÈÅÅ·âÉüµ¢
¡¡ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢»³ËÜ¤¬¥Û¥¹¥È¤Î»Õ¾¢¡È·³¿À¡É¤³¤È¿´Ì«°ì´õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢±Ä¶ÈÉÔ¿¶¤ÇÊÄÅ¹¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡ØMIST¡Ù¤ÎºÆ·ú¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¿·Å¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ØSiVAH¡Ù¤ÇÅ¹ÊÞ²þ³×¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Î½Ð¶Ð6ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢»³ËÜ¤¬²áµî¥·¡¼¥º¥ó¤Ç½¤¹Ô¤·¤¿¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡ØLiTA¡Ù¡ØLillion¡Ù¤È¡¢¡ØSiVAH¡Ù¤Î3Å¹ÊÞ¹çÆ±±Ä¶È¤ò¼Â»Ü¡£¡ØLiTA¡Ù¤«¤é¤Ï»³ËÜºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëÇú·âÎµÇÏ¤È´üÂÔ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤À¤Ã¤¿JIN¡¢¡ØLillion¡Ù¤«¤é¤Ï·³¿À¤Î¿®Íê¤¬ºÇ¤â¸ü¤¤¥Î¥¢¤È°Ë¿á½Ö¤¬»²Àï¡£°ìÎ®¥Û¥¹¥È¤¿¤Á¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¹çÆ±±Ä¶È¤Ç¡¢·³¿À¤Ï¡Ö¹â¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë»þ¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸«¤ë¡×¤È¡¢¡ØSiVAH¡Ù¤Î°ìÃ×ÃÄ·ë¤ÈÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥Û¥¹¥È°úÂà¤òÀë¸À¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÇú·âÎµÇÏ¤Ï¡¢·³¿À¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ°ìÌë¸Â¤ê¤Î¸½¾ìÉüµ¢¡£¡Ö¥Û¥¹¥È¼¤á¤¿¤±¤ÉÃË¤È¤·¤Æ¥¤¥±¤Æ¤ë¤Î¤Ï¼¤á¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ¾Íµ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¸ì¤ë¡¢¡ÈÇú·â¥ï¡¼¥ë¥É¡ÉÁ´³«¤ÎÀÜµÒ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢Å¹ÊÞ²þ³×¤ËÈ¿È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡ØSiVAH¡Ù¤Î¸Å»²¥Û¥¹¥È¡¦Îè¡¢ËÜµ¤¡Ê¥¬¥Á¡ËÌ«¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜ¤â¡¢¡Ö37ºÐ¤Î²Æ¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢°ìÎ®¥Û¥¹¥È¤¿¤Á¤È¤Î¾¡Éé¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µì¡ØMIST¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡ÈÅ¹ÊÞ²þ³×¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡É¤ËÄ©¤àÇ®¤¤°ìÌë¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤ÎÀõÅÄÉñ¤È¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¨¤Ê¤³¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Û¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎßõÎõ¤ÊÀÜµÒ¥Ð¥È¥ë¤ò¸«¼é¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¥ï¥±¤¢¤Ã¤Æ·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥4Ì¾¤¬·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤ÆËÜµ¤¤Îº§³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ä¹´üÌ©Ãå´ë²è¡Öº§³è½÷Í¥¡Á»ä¤¬·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¥ï¥±¡Á¡×Âè3ÃÆ¤âÊüÁ÷¡£º£²ó¤â2024Ç¯8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿33ºÐ¤Î¿·¿Í½÷Í¥¡¦ËÌÂ¼³¤ÃÒ¤Îº§³è¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£Á°²ó¡¢4¿Í¤ÎÃËÀ¤È¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤ò·Ð¤Æ¡È²¾¸òºÝ¡ÉÃæ¤ÎËÌÂ¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¿¿·õ¸òºÝ¡É¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É...¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤ëËÌÂ¼¤Î¶»¤ÎÆâ¤È¤Ï¡©¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢3¿ÍÌÜ¤Îº§³è½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡¢34ºÐ¤Î¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦ß§Ã«²ÌÊâ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ÎÂçÄÐ¤Ò¤Ó¤¤È¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ç¼Â¶È²È¤Îº´ÁÒå«¤ò·Þ¤¨¡¢Æ±¤¸¤¯¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿½÷À¤«¤é¤Î»ëÅÀ¤Çº§³è¤ò¸«¼é¤ë¡£
¡¡¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season4¡Ù#11¤ÏABEMA¤Ë¤Æ9Æü23»þÊüÁ÷¡£
