¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢£²È¯ÈïÃÆ¤Ê¤É£³¼ºÅÀ¡¢£¶²óÅÓÃæ¹ßÈÄ¤Ç£´¾¡ÌÜ¤Ê¤é¤º
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¡½¥ì¥Ã¥º¡Ê£¸Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡á¥Ú¥È¥³¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤¬£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë£´¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀèÈ¯¡££¶²óÅÓÃæ£³¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢£´¾¡ÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²óÀèÆ¬¤Î¥Õ¥ê¡¼¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤é¤ì¤Æ¤Î£¸µåÌÜ¡¢£²µåÂ³¤±¤¿¥«¡¼¥Ö¤¬¿¿¤óÃæ¤ËÆþ¤ê¡¢±¦±Û¤¨¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡££²½äÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿£³²ó¤Ë£²»à»°ÎÝ¤Ç´ÇÈÄÁª¼ê¤Î¥Ç¥é¥¯¥ë¥¹¤ÈÂÐÀï¡£¥«¥¦¥ó¥È£°¡½£²¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤¬¡¢Äã¤á¤Ë³°¤ì¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÃæÁ°¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤µ¤ì¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡Ì£ÊýÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤¬¤Ê¤¤Ãæ¡¢£³»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë£µ²ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢£¶²óÀèÆ¬¤Î¥Ç¥é¥¯¥ë¥¹¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£Â³¤¯¥Ø¥¤¥º¤Ëº¸±Û¤¨¤Î£±£µ¹æ¥½¥í¤òµö¤·¤¿¡£¥é¥Ã¥¯¥¹¤òº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡£µ²ó£²¡¿£³¤Ç£¹£±µå¤òÅê¤²¤Æ£¶£´µå¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡££¶°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ£·Ã¥»°¿¶£²ËÜÎÝÂÇ¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï£µ¡¦£¶£µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÏÃÏ¶è¼ó°Ì¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È£±¥²¡¼¥àº¹¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤Ð¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£