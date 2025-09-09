ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¡Ö1¤Ä·ç¤±¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¡×¡¡WÇÕÍ¥¾¡¤Î¤¿¤á¡Ä»Ø´ø´±¤¬·Ç¤²¤ë½ÅÍ×¤Ê¡È3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡É
¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤¬º£¸å¤Î¶¯²½¥×¥é¥ó¤ò¸ì¤ë
¡¡2011Ç¯¤Î¥É¥¤¥ÄÂç²ñ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëWÇÕÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡¢¶¯²½·×²è¤Î¡ÈÂè2¥Õ¥§¡¼¥º¡É¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯½÷»ÒÂåÉ½´ÆÆÄ¤ä¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥¦¥£¥á¥ó¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢½é¤Î³°¹ñ¿Í»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¾·æÛ¤µ¤ì¤¿¥Ë¥ë¥¹¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éÂè2ÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê3·î¤Î¡Ë¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÁª¼ê¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¡¢º£¸å¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡9·î8Æü¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ë¤¢¤ë¡Ö¹â±ßµÜµÇ°JFAÌ´¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö2025Ç¯ÅÙ¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡ËPro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥³¡¼¥ÁÍÜÀ®¹Ö½¬²ñ¡×¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æº£¸å¤Î·×²è¤Î°ìÃ¼¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£WÇÕ½Ð¾ì¸¢¤Î¤«¤«¤ë¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤ÆWÇÕËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¡È3¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡È¥ª¥ó¥¶¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤â¥ª¥Õ¥¶¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤â¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¡É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀï½Ñ¤Î¿»Æ©¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£2·î¤Î¥·¡¼¥Ó¥ê¡¼¥Ö¥¹¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5·î¤È6·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë±óÀ¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó±óÀ¬¤Ç¤Ï3Ï¢ÇÔ¡£7·î¤Ë¹ñÆâÁÈ¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀE-1Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤È°ú¤Ê¬¤±¡¢3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡1¤ÄÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÃÊ³¬¤âÆóÃÊ³¬¤â¾å¤ÎÀï½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÀÆðÀ¤À¡£º£¸å¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤Ï¹Í¤¨¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö¥×¥é¥óA¡Ê´ðËÜÀï½Ñ¡Ë¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¤È¤¡¢¤É¤¦ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤«¡£¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤È¤«¡¢¥×¥ì¥¹¤Î»ÅÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡È¥×¥é¥óB¡É¤Î½àÈ÷¤¬º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥óB¤ò¤ä¤Ã¤¿»þ¤ËÁª¼ê¤¬´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡ÆÃ¤ËÍèÇ¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÍâÇ¯¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëWÇÕ¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬¤«¤«¤ë°ìÈ¯¾¡Éé¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿Àï½ÑÊÑ¹¹Ç½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£»î¹çÃæ¤Ë¥×¥é¥ó¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤È¤¤Ë½ÀÆð¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¼ÂÁ©¤¹¤ëÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯ÃÊ³¬¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Î²ÝÂê¡½¡½À¤³¦¤ÈÀï¤¦¤Ë¤Ï¡ÖÁöÎÏ¡×¤È¡Ö¶¯¤µ¡×¤¬É¬Í×
¡¡2¤ÄÌÜ¤Î²ÝÂê¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤À¡£
¡ÖÁö¹Ôµ÷Î¥¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Îµ÷Î¥¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¹â¶¯ÅÙ¤Î¥é¥ó¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢ÅØÎÏ¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤·¤¿¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¿ÈÂÎÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡3¤ÄÌÜ¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¡¢¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤¬É¬Í×¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥É¥¤¥Ä¤ß¤¿¤¤¤ËÂçÊÁ¤Ê¥Á¡¼¥à¤ÈÀï¤¦»þ¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬ÂçÊÁ¤À¤«¤é¤Ã¤ÆÉÝ¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤ÎÌÌ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿3¤Ä¤ò¤è¤ê¤Þ¤À¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ëÍ×ÁÇ¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Ø´ø´±¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡³¤³°¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¯¡¢Æü¾ïÅª¤ËÂçÊÁ¤ÊÁê¼ê¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²²¤»¤ºÎ×¤à¤³¤È¤³¤½¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËÃ±¤Ê¤ëÂÎÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦´ð½à¤Ç¤Î¡ÖÂ®¤µ¡¦¶¯¤µ¡¦»ýµ×ÎÏ¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö1¤Ä·ç¤±¤Æ¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë»þ¤Ë¤Ï¤º¤ë¸¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤òÁª¼ê¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¤¤¤Áê¼ê¤Ë¤É¤¦¾¡¤Ä¤«¹Í¤¨¤¿»þ¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤ò¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ï¤º¤ë¸¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÉ¬Í×¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡·ë²Ì¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¶î¤±°ú¤¤ò¤·¤Æ¤º¤ë¸¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤â½ÅÍ×¤À¡£¡ÖºÇÁ±¤Ï¿Ô¤¯¤·¤¿¤±¤É¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¾¡¤Á¡¢Í¥¾¡¤òµá¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç50Ì¾¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤ò¾·½¸¤·¡¢Áª¼ê¤ÎÁª¹Í¤â½ù¡¹¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤½¤Î¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤ÇÃÙ¤ì¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÁÛÄêÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£2Ç¯¸å¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëWÇÕ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÉÁ¤¡¢¥×¥é¥ó¤òÃå¡¹¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êº½ºäÈþµª / Miki Sunasaka¡Ë