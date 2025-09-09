Ãë2»þ´Ö¤Î¤ß±Ä¶È¡¡10»þ´Ö¼Ñ¹þ¤ó¤À¼«²ÈÀ½¥¹¡¼¥×¡õ¥½¡¼¥¹3ÃÊ³¬¤¬·è¤á¼ê¡¡450±ß¡Ö¤ä¤¤½¤Ð¡×¤¬¡Ö¥ª¥â¥¦¥Þ¤¤Å¹¡×ÅÐ¾ì
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥°¥ë¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¡¥ª¥â¥¦¥Þ¤¤Å¹¡×¡ÊÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢²ÐÍË¸á¸å7»þ¡Ë¤¬9·î9Æü¡¢ÊüÁ÷¡£º£²ó¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»Ô¤Î¾Æ¤¤½¤ÐÅ¹¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±Å¹¤Ï¡¢50Ç¯Á°¤Ë¿©Æ²¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¡¢20Ç¯Á°¤«¤é¾Æ¤¤½¤Ð¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÏÃë¤Ë2»þ´Ö¤Î¤ß¤Î±Ä¶È¤Ç¡¢½÷ÀÅ¹¼ç¤¬¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¤ä¤¤½¤Ð¡×¡Ê450±ß¡Ë¤¬¿Íµ¤¡£
¡¡Æ±¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆÃÀ½ÌÍ¤ò»ÈÍÑ¡£Å´ÈÄ¤Î¾å¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ëºÝ¤Ë¡¢9¼ïÎà¤ÎÆù¹ü¤äÌîºÚ¤òÌó10»þ´Ö¼Ñ¹þ¤ó¤À¼«²ÈÀ½¤Î·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¥¹¡¼¥×¤¬¡Ö¥½¡¼¥¹¤ÎÎÉ¤µ¡×¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï3ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤¿¤¢¤È¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÄÉ¤¤ÆÃÀ½¥½¡¼¥¹¡×¤ò¡¢ºÇ¸å¤Ë¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¤«¤±¤Æ´°À®¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ¤Î¤ê¤È¹È¥·¥ç¥¦¥¬¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢¹ñ»ºÆÚÆù¤ÎÀÚ¤êÍî¤È¤·¤ò°ì½ï¤ËßÖ¤á¤¿ ¡ÖÆù¤ä¤¤½¤Ð¡×¡Ê700±ß¡Ë¡¢¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡¢´Å¤ß¤Î¤¢¤ë¹õ¥½¡¼¥¹¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿ËÌ³¤Æ»»ºÃË¼ß¥¤¥â¤ò¤Î¤»¤¿¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ä¤¤½¤Ð¡×¡Ê650±ß¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤â¤Î¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ä¤¤½¤Ð¡×¡Ê750±ß¡Ë¡¢ÈëÅÁ¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Î¡Ö¤«¤é¤¢¤²¡Ê7¸Ä¡Ë¡×¡Ê600±ß¡Ë¤â¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Æ±Å¹¤ò±Ä¤à½÷ÀÅ¹¼ç¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤¦¤Ê¤®Å¹¡ÖÌîÂô²°¡×¤ÎºÇ¿·±ÇÁü¤âÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥ª¥â¤Æ¤Ê¤·¤¹¤®¤Ç¥ª¥â¤·¤í¤¤¥¦¥Þ¤¤Å¹¡×¤ò¾Ò²ð¡£¿Ê¹Ô¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡×¤Î¾®Æ½±ÑÆó¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¡¢YOU¤µ¤ó¡¢¡ÖSixTONES¡×¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£