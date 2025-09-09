Ý¯ºä46¡õÆü¸þºä46¡¢¹çÆ±¥é¥¤¥Ö³«ºÅ·èÄê¡¡¥í¡¼¥½¥ó¼çºÅ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥ÖÂè5ÃÆ
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ý¯ºä46¤ÈÆü¸þºä46¤¬¡¢2026Ç¯1·î25Æü¤ËK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡ØLAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE ¡Á Ý¯ºä46 / Æü¸þºä46 ¡Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿43ÅÀ¡ÛÝ¯ºä46¤ÎºÇ¹âÃÏÅÀ¡ªµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ
¡¡¥í¡¼¥½¥óÁÏ¶È50¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î50Ç¯¤Î´¶¼Õ¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿µÇ°»Üºö¡¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡Ö¥Þ¥Á¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼ÂçºîÀï¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ»Üºö¤òÅ¸³«¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ØLAWSON 50th Anniversary Special LIVE¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¡¢·×10Ëü¿Í¤ÎÆ°°÷¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡Ê¢¨³Æ¸ø±é¤ÎÆ°°÷Í½Äê¿Í¿ô¤Î¹ç·×¡Ë5¤Ä¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò2026 Ç¯1·î°Ê¹ß½ç¼¡³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂè5ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2018 Ç¯¤«¤é¥í¡¼¥½¥ó¤Ë¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¤¯¤¸¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Ý¯ºä46¤ÈÆü¸þºä46¤Î2¤Ä¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
