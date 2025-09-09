¸µÊõÄÍ·îÁÈÃËÌò¡¦½Õ³¤¤æ¤¦¤¬·ëº§È¯É½¡Ö¶¦¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢À®Ä¹¤·¤Ê¤¬¤é¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤ò¡×
¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ·îÁÈÃËÌò¤Î½Õ³¤¤æ¤¦¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯3·î9Æü¤ËÊõÄÍ¤òÂàÃÄ¤·¤¿½Õ³¤¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü¡¢ÂàÃÄÈ¾Ç¯µÇ°Æü¤ËÂçÀÚ¤Ê³§ÍÍ¤Ø¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤ªÁê¼ê¤ÎÊý¤È¤Ï»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ä¼ñÌ£»×¹Í¤¬»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆ±´ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëÊý¤Ç¤¹¡£¶¦¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢À®Ä¹¤·¤Ê¤¬¤é¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤Î»ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿´¤ÎÄì¤«¤é´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¿§¤ó¤Ê»ö¤ËÄ©Àï¤·¡¢À®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤º²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡½Õ³¤¤ÏÂè96´üÀ¸¤È¤·¤ÆÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ËÆþÃÄ¡£2010Ç¯¤Î·îÁÈ¸ø±é¡ØTHE¡¡SCARLET¡¡PIMPERNEL¡Ù¤¬½éÉñÂæ¡£24Ç¯9·î¤ËÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢º£Ç¯3·î9Æü¤Î¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¡PHOENIX¡¡RISING¡ÙÀé½©³Ú¤òºÇ¸å¤ËÂàÃÄ¤·¤¿¡£