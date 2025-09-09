»ÔÌò½ê¿¦°÷Áõ¤¤°ñ¾ë¸©Æâ¤Î½÷À¤Ë¥¦¥½¤ÎÅÅÏÃ¤«¤±Ìó50Ëü±ß¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤«¡¡¤«¤±»Ò¥°¥ë¡¼¥×¥È¥Ã¥×¤ÎÃËÂáÊá ¡ÖÆüËÜ¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼«¤é·Ù»ëÄ£¤ËÏ¢Íí¤·µ¢¹ñ
¹âÎð¤Î½÷À¤Ë¥¦¥½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½50Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤±»Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥È¥Ã¥×¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÆ¨Ë´Àè¤Î¥¿¥¤¤«¤é¼«¤éÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤Æµ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ï¡¸«¿¸Ê¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê42¡Ë¤Ï¡¢2022Ç¯5·î¡¢»ÔÌò½ê¤Î¿¦°÷¤òÁõ¤Ã¤Æ°ñ¾ë¸©Æâ¤Î½÷À¡ÊÅö»þ68¡Ë¤Ë¡Ö²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤Î´ÔÉÕ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥¦¥½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½50Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ï¡¸«ÍÆµ¿¼Ô¤Ïº¾µ½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤«¤±»Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢3Ç¯Á°¤ËÅÔÆâ¤ÎµòÅÀ¤ò·Ù»ëÄ£¤¬Å¦È¯¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤ËÆ¨Ë´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¿¥¤¤ËÆ¨Ë´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯8·î¡¢¡ÖÈè¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È·Ù»ëÄ£¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¡¢¤¤Î¤¦µ¢¹ñ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂáÊá¼Ô¤Ï12¿ÍÌÜ¤Ç¡¢2022Ç¯¤Ë30ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç118·ï¤ÎÈï³²¤¬¤¢¤ê¡¢Èï³²Áí³Û¤Ï¤ª¤è¤½1²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£