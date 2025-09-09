¡ÚÅ·µ¤¡ÛÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇµÞ¤ÊÍë±«¤Î²ÄÇ½À¡¡´ØÅìËÌÉô¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¯¹ß¤ë¤È¤³¤í¤â
9Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËµÞ¤Ê·ã¤·¤¤Íë±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ã9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÅ·µ¤¡ä
½©±«Á°Àþ¤¬ÅìËÌÆîÉô¡ÁÆüËÜ³¤±è´ß¤ËÄäÂÚ¤·¤Æ¡¢»³±¢¤Ç¤Ï±«¤Î¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆî¤«¤é¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ïµ¤°µ¤ÎÃ«¤Î±Æ¶Á¤Ç±À¤¬Â¿¤¯¡¢ËÌ³¤Æ»ËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËÍë±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸á¸å¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇµÞ¤ÊÍë±«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢´ØÅìËÌÉô¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¯¹ß¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡ÊÁ°Æüº¹¡Ë¡ä
´ØÅì¡Á¶å½£¤Ç35¡îÁ°¸å¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¾ø¤·½ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÇ®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ 28¡î¡Ê¡Þ0¡ËÀçÂæ 28¡î¡Ê-1¡Ë¿·³ã 31¡î¡Ê¡Ü2¡ËÅìµþ 33¡î¡Ê-2¡ËÌ¾¸Å²° 37¡î¡Ê¡Ü1¡ËÂçºå 35¡î¡Ê¡Ü1¡ËÄ»¼è 34¡î¡Ê¡Ü2¡Ë¹âÃÎ 35¡î¡Ê¡Þ0¡ËÊ¡²¬ 35¡î¡Ê¡Þ0¡Ë¡£
¡ã½µ´ÖÍ½Êó¡ä
¢£À¾ÆüËÜ¡¦²Æì
10Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤â±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÏÀ²¤ì´Ö¤Î¤Ç¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢13Æü¡ÊÅÚ¡Ë°Ê¹ß¤ÏºÆ¤ÓÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²Æì¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
10Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÏÅìËÌÆüËÜ³¤Â¦¤äËÌÎ¦¤Ç±«¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤äÅì³¤¤Ç¤â¼¡Âè¤Ë¹ß¤ê¤À¤·¡¢11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÃÇÂ³Åª¤Ê±«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±«¤Ç½ë¤µ¤ÏÏÂ¤é¤°¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÚÆü¤ÏÄãµ¤°µ¤¬¶á¤Å¤¯ËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤Ç¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤ËÃí°Õ¡£´ØÅì¤äÅì³¤¤Ç¤Ï3Ï¢µÙ¸åÈ¾¤Û¤ÉÆüº¹¤·¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
