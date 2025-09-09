»ùÆ¸µÔÂÔ¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¡Ö²áµîºÇÂ¿¡×¡¡Á°Ç¯ÅÙÈæ1.7¡óÁý¡ÚÆÁÅç¡Û
2024Ç¯ÅÙ¡¢¸©Æâ¤Î¤³¤É¤â½÷ÀÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー¤¬ÂÐ±þ¤·¤¿»ùÆ¸µÔÂÔ¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¤Ï1201·ï¤Ç¡¢²áµîºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë¸©Æâ3¤«½ê¤Î¤³¤É¤â½÷ÀÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー¤¬ÂÐ±þ¤·¤¿»ùÆ¸µÔÂÔ¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¤Ï·×1201·ï¤È¡¢Á°¤ÎÇ¯ÅÙ¤è¤ê1.7¥Ñー¥»¥ó¥ÈÁý¤¨¡¢²áµîºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£
µÔÂÔ¤Î¼ïÎàÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¿´ÍýÅªµÔÂÔ¤¬573·ï¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¿ÈÂÎÅªµÔÂÔ¤¬355·ï¡¢¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤¬258·ï¡¢ÀÅªµÔÂÔ¤¬15·ï¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÔÂÔ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¤ÎÊì¿Æ¤¬661·ï¤ÈÁ´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¡¢¼Â¤ÎÉã¿Æ¤¬426·ï¡¢¼Â¤ÎÉã¿Æ°Ê³°¤ÎÉã¿Æ¤¬71·ï¤Ê¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¸©¤³¤É¤â²ÈÄí»Ù±ç²Ý¤Ï¡ÖµÔÂÔ¤«¤â¡©¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¶á¤¯¤Î»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ë·Ò¤¬¤ë¡ØµÔÂÔÂÐ±þ¥À¥¤¥ä¥ë189¡Ù¤Ê¤É¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£