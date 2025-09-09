ËÙ²È°ì´õ¡¢±Ç²è¡ØÂ¢¤Î¤¢¤ë³¹¡Ù¤Ç¡È¤¤ç¤ó¤¯¤ó¡É¤òÇ®±é¡Ö¿Í¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤äNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿ÇÐÍ¥¡¦ËÙ²È°ì´õ¤µ¤ó¡£¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡ØÂ¢¤Î¤¢¤ë³¹¡Ù¡Ê8·î22Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤òÊú¤¨¤ë¡È¤¤ç¤ó¤¯¤ó¡É¤³¤ÈÇò¿À¶³²ðÌò¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸Î¶¿¡¦²¬»³¤Ç·Þ¤¨¤¿»£±Æ¤ÎÆü¡¹¤ä¡¢ºîÉÊ¤«¤é´¶¤¸¤¿¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Îº£¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛËÙ²È°ì´õ¤Î¼ç±é±Ç²è¡ØÀ¤³¦¤ÏËÍ¤é¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡Ù¤¬Âè17²óÂçºå¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº×¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÆþÁª
¸Î¶¿¡¦²¬»³¤¬ÉñÂæ¤Î±Ç²è¡Ö»£±Æ¤¬¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Á±ó¤·¤«¤Ã¤¿¡×
Q.¤´¼«¿È¤ÎÃÏ¸µ¡¦²¬»³¤Ç¤Î»£±Æ¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê´Ä¶¤ÇºîÉÊ¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ËÙ²È¡§Î¨Ä¾¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃÏ¸µ²¬»³¤Ç¡¢²¬»³½Ð¿È¤ÎÌò¼Ô¤µ¤óÃ£¤È´ÆÆÄ¤È¤Î»£±Æ¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»£±Æ¤¬¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Á±ó¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¸½¾ì¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê²¹¤«¤¤¸½¾ì¤Ç¡¢Ê¹¤ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÊý¸À¤¬¤½¤³¤«¤·¤³¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤â´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡¡Q.ÃæÅçÎÜºÚ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤¿¹â¹»À¸¡¦Çò¿À¹È»Ò¤Î·»¤Ç¤¢¤ë¡È¤¤ç¤ó¤¯¤ó¡É¤³¤ÈÇò¿À¶³²ð¤Ï¡¢¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤òÊú¤¨¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤µ¤ì¡¢Ìò¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÙ²È¡§ÍÍ¡¹¤Ê±ÇÁü¤ä¡¢»ñÎÁ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¤¤ç¤ó·¯¤¬²¿¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¥·¡¼¥óËè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´ÆÆÄ¤È¤âÌò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂô»³ÏÃ¤·¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬Ìã¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¡Ö¤¤ç¤ó¤¯¤ó¤¤ç¤ó¤¯¤ó¡×¤ÈÂô»³Ì¾Á°¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤¤ç¤ó·¯¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£¡¡¡¡Q.³¹¤Ç²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤è¤¦¤ÈËÛÁö¤¹¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤òÉÁ¤¤¤¿ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÓËÜ¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À¤È¤´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÙ²È¡§ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç²¹¤«¤¤¶õµ¤¤òµÓËÜ¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ã¼Ô¤ÎËÜµ¤¤¬Âç¿Í¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ÎÍÍ¤ËÂçÊÑ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Æ°¤½Ð¤¹Âç¿ÍÃ£¤ò¸«¤Æ¡¢¿Í¤Ã¤Æ¡¢·Ò¤¬¤ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÇÅ¨¤À¤Ê¤¡¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡¡Q.Æ±ºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Êì¿ÆÌò¤ÎMEGUMI¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÙ²È¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸²¬»³½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç²¿¤«ÃÏ¸µ¥È¡¼¥¯¤Ê¤ÉÏÃ¤¹µ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËÙ²È¡§ËÍ¤Ï²¬»³¸©Èþºî»Ô½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Þ¤ê½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¤äÁ°ÌîÊþºÈ¤µ¤ó¤¬¤É¤³¤È¤Ê¤¯²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤«¡¢¤½¤Î»×¤¤½Ð¤ËËÍ¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤ó¤ÊÂº·É¤¹¤ë¤ªÆó¿Í¤¬¤³¤Î³¹¤«¤é½Ð¤¿¤Î¤«¤¡¤È¡¢´¶Æ°¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤ÎÇ¯Îð¤À¤«¤é¤³¤½Ä©Àï¤·¤¿¤¤¡È²ÈÂ²¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¡É
Q.ËÙ²È¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÐÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤é¤ì¤¿±Ç²è¡ØÀ¤³¦¤ÏËÍ¤é¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡Ù¤ÇÂè37²ó¹âºê±Ç²èº×ºÇÍ¥½¨¿·¿ÊÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢±éµ»¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ä¥¹¥¿¥ó¥¹¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËÙ²È¡§ÆÃ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤ÏÌµ¤¤¤«¤Ê¤¡¡¢¤È¡£
¤¿¤À¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë´èÄ¥¤ì¤Ð¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡ª¤È´õË¾¤òÌã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤â¼õ¾Þ¤ÎºÝ¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²þ¤á¤Æ¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¾Þ¤Ç¤·¤¿¡¡¡¡Q.Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤Î¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢2024Ç¯NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¸½¾ì¤Ç¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÙ²È¡§°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎÂçÄíÅ°¼¡Ìò¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤¹¤´¤¯È±¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤«¤é¡È¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¤ÎL¤ß¤¿¤¤¡É¡¢¡ÈµÜËÜ¹À¼¡¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÈÏÉÈø¿¿ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤º¤Ã¤È¡ÖÅ°¼¡¤¬²Ä°¥ÁÛ¡¢Å°¼¡¤¬²Ä°¥ÁÛ¡×¤È²¿ÅÙ¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¡¡Q.ÆÀ°Õ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò³è¤«¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â¤´³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸åÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ª»Å»ö¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÙ²È¡§¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´Þ¤á¿§¡¹·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼è¼ÎÁªÂò½ÐÍè¤¿¤é¤Ê¡¢¤È¡£
¤¿¤À¤ª¼Çµï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²ÈÂ²¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£30ºÐ´Ö¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤¦¤³¤È¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡¢¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢½ô¡¹¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤òºîÉÊ¤ËÅê±Æ¤Ç¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¡¢¤È¶¯¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö½¬´·
Q.¤½¤ì¤Ç¤ÏËÙ²È¤µ¤ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤âÇ÷¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃµ»¤Ï¥À¥ó¥¹¡ÊHIPHOP¡Ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Äº¢¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¤Þ¤¿¡¢¤É¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÙ²È¡§¸µ¡¹¡¢¹â¹»»°Ç¯´Ö¤Ï¥ì¥×¥í¥¢¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦ÍÜÀ®½ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥À¥ó¥¹¤ò½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â²È¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÃ¯¤â¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Â¿´´¶¤Î¤â¤È¡¢¹¥¤¤Ê²»³Ú¤òÎ®¤·¤Æ¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Þ¡¼¡¼¤Ë¼«Ê¬¤ÎÆ°¤¤È²»³Ú¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤Î½Ö´Ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥À¥ó¥¹¤ò¿¦¶È¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊýÃ£¤«¤é¤·¤¿¤éÁ´Á³¥Ú¡¼¥Ú¡¼¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¡¡Q.¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤Ë¡È¤³¤ì¤ò¤¹¤ë¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤´¼«¿È¤Ê¤ê¤ÎÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÙ²È¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃ¼ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¿§¤ó¤ÊÊª»ö¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡ª
Îã¤¨¤Ð¡¢Íî¤È¤·Êª¤ò½¦¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤ê¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿Êý¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¡ÊËÍ¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ¸À¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤¬¾¯¤·Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¥à¥«¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿ËÍ¤ËÁ´¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤»ö¾Ý¤Ë¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¡¡Q.ÃÏ¸µ¡¦²¬»³¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤ËÉ¬¤º¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÙ²È¡§ËÙ²È¡§É¬¤º»¶Êâ¤·¤Þ¤¹¡£±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤âÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤â»¶Êâ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¼«Á³¤¬Ë¤«¤Ç¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬À²¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤È1»þ´Ö¤Ç¤â2»þ´Ö¤Ç¤âÊâ¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¿¤Þ¤Ë¼«Á³¤ò¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢Åìµþ¤Ëµï¤ëÍ§Ã£¤È¤«¤Ë¼Ì¿¿Á÷¤ê¤Ä¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¤¢¤È¡¢À±¤â¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ê¤Î¤Ç´¨¤«¤í¤¦¤¬½ë¤«¤í¤¦¤¬¤½¤ì¤â¤º¤Ã¤È¸«¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¡¡Q.¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯Ë¡¤äÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Î½¬´·¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÙ²È¡§Êâ¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
¡ØÂ¢¤Î¤¢¤ë³¹¡Ù¤ÎÁó¤Î¤è¤¦¤Ë»°ÆüË·¼ç¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶Ú¥È¥ì¤âÂ³¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡Ä¡£
¤¿¤À¡¢¿©¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãë¿©¤Ù¤Æ¡¢Ìë¤Ï¾¯¤Ê¤á¤È¤«¡£Ç¯¡¹ÂÎÎÏ¤Î¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤òµ¡¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤«¤â¤Á¤ç¤Ã¤È»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡Q.ËÜÆü¤Ï¿§¡¹¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªºÇ¸å¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
ËÙ²È¡§ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤âÌò¼Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¸¬µõ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÆü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª