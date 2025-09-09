ËÙ²È°ì´õ¡¢¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö½¬´·¡Ö¿´¤¬¾¯¤·Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ú¸åÊÔ¡Û
¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤äNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿ÇÐÍ¥¡¦ËÙ²È°ì´õ¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡ØÂ¢¤Î¤¢¤ë³¹¡Ù¡Ê8·î22Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤òÊú¤¨¤ë¡È¤¤ç¤ó¤¯¤ó¡É¤³¤ÈÇò¿À¶³²ðÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢Æü¾ï¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö½¬´·
Q.ËÙ²È¤µ¤ó¤ÎÆÃµ»¤Ï¥À¥ó¥¹¡ÊHIPHOP¡Ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Äº¢¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¤Þ¤¿¡¢¤É¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÙ²È¡§¸µ¡¹¡¢¹â¹»»°Ç¯´Ö¤Ï¥ì¥×¥í¥¢¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦ÍÜÀ®½ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥À¥ó¥¹¤ò½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â²È¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÃ¯¤â¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Â¿´´¶¤Î¤â¤È¡¢¹¥¤¤Ê²»³Ú¤òÎ®¤·¤Æ¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Þ¡¼¡¼¤Ë¼«Ê¬¤ÎÆ°¤¤È²»³Ú¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤Î½Ö´Ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥À¥ó¥¹¤ò¿¦¶È¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊýÃ£¤«¤é¤·¤¿¤éÁ´Á³¥Ú¡¼¥Ú¡¼¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¡¡Q.¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤Ë¡È¤³¤ì¤ò¤¹¤ë¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤´¼«¿È¤Ê¤ê¤ÎÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÙ²È¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃ¼ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¿§¤ó¤ÊÊª»ö¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡ª
Îã¤¨¤Ð¡¢Íî¤È¤·Êª¤ò½¦¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤ê¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿Êý¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¡ÊËÍ¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ¸À¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤¬¾¯¤·Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¥à¥«¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿ËÍ¤ËÁ´¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤»ö¾Ý¤Ë¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¡¡Q.ÃÏ¸µ¡¦²¬»³¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤ËÉ¬¤º¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÙ²È¡§ËÙ²È¡§É¬¤º»¶Êâ¤·¤Þ¤¹¡£±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤âÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤â»¶Êâ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¼«Á³¤¬Ë¤«¤Ç¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬À²¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤È1»þ´Ö¤Ç¤â2»þ´Ö¤Ç¤âÊâ¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¿¤Þ¤Ë¼«Á³¤ò¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢Åìµþ¤Ëµï¤ëÍ§Ã£¤È¤«¤Ë¼Ì¿¿Á÷¤ê¤Ä¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¤¢¤È¡¢À±¤â¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ê¤Î¤Ç´¨¤«¤í¤¦¤¬½ë¤«¤í¤¦¤¬¤½¤ì¤â¤º¤Ã¤È¸«¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¡¡Q.¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯Ë¡¤äÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Î½¬´·¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÙ²È¡§Êâ¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
¡ØÂ¢¤Î¤¢¤ë³¹¡Ù¤ÎÁó¤Î¤è¤¦¤Ë»°ÆüË·¼ç¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶Ú¥È¥ì¤âÂ³¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡Ä¡£
¤¿¤À¡¢¿©¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãë¿©¤Ù¤Æ¡¢Ìë¤Ï¾¯¤Ê¤á¤È¤«¡£Ç¯¡¹ÂÎÎÏ¤Î¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤òµ¡¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤«¤â¤Á¤ç¤Ã¤È»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡Q.ËÜÆü¤Ï¿§¡¹¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªºÇ¸å¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
ËÙ²È¡§ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤âÌò¼Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¸¬µõ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÆü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª