ËÙ²È°ì´õ¡¢30ºÐ¤òÁ°¤Ë¡È²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¡É¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡Öº£´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤òºîÉÊ¤ËÅê±Æ¤Ç¤¤¿¤é¡×¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤äNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿ÇÐÍ¥¡¦ËÙ²È°ì´õ¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡ØÂ¢¤Î¤¢¤ë³¹¡Ù¡Ê8·î22Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤òÊú¤¨¤ë¡È¤¤ç¤ó¤¯¤ó¡É¤³¤ÈÇò¿À¶³²ðÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¸Î¶¿¡¦²¬»³¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Æ±ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¿´¶¤ä¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛËÙ²È°ì´õ¤Î¼ç±é±Ç²è¡ØÀ¤³¦¤ÏËÍ¤é¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡Ù¤¬Âè17²óÂçºå¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº×¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÆþÁª
¸Î¶¿¡¦²¬»³¤¬ÉñÂæ¤Î±Ç²è¡Ö»£±Æ¤¬¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Á±ó¤·¤«¤Ã¤¿¡×
Q.¤´¼«¿È¤ÎÃÏ¸µ¡¦²¬»³¤Ç¤Î»£±Æ¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê´Ä¶¤ÇºîÉÊ¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ËÙ²È¡§Î¨Ä¾¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃÏ¸µ²¬»³¤Ç¡¢²¬»³½Ð¿È¤ÎÌò¼Ô¤µ¤óÃ£¤È´ÆÆÄ¤È¤Î»£±Æ¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»£±Æ¤¬¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Á±ó¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¸½¾ì¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê²¹¤«¤¤¸½¾ì¤Ç¡¢Ê¹¤ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÊý¸À¤¬¤½¤³¤«¤·¤³¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤â´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡¡Q.ÃæÅçÎÜºÚ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤¿¹â¹»À¸¡¦Çò¿À¹È»Ò¤Î·»¤Ç¤¢¤ë¡È¤¤ç¤ó¤¯¤ó¡É¤³¤ÈÇò¿À¶³²ð¤Ï¡¢¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤òÊú¤¨¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤µ¤ì¡¢Ìò¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÙ²È¡§ÍÍ¡¹¤Ê±ÇÁü¤ä¡¢»ñÎÁ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¤¤ç¤ó·¯¤¬²¿¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¥·¡¼¥óËè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´ÆÆÄ¤È¤âÌò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂô»³ÏÃ¤·¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬Ìã¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¡Ö¤¤ç¤ó¤¯¤ó¤¤ç¤ó¤¯¤ó¡×¤ÈÂô»³Ì¾Á°¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤¤ç¤ó·¯¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£¡¡¡¡Q.³¹¤Ç²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤è¤¦¤ÈËÛÁö¤¹¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤òÉÁ¤¤¤¿ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÓËÜ¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À¤È¤´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÙ²È¡§ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç²¹¤«¤¤¶õµ¤¤òµÓËÜ¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ã¼Ô¤ÎËÜµ¤¤¬Âç¿Í¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ÎÍÍ¤ËÂçÊÑ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Æ°¤½Ð¤¹Âç¿ÍÃ£¤ò¸«¤Æ¡¢¿Í¤Ã¤Æ¡¢·Ò¤¬¤ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÇÅ¨¤À¤Ê¤¡¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡¡Q.Æ±ºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Êì¿ÆÌò¤ÎMEGUMI¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÙ²È¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸²¬»³½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç²¿¤«ÃÏ¸µ¥È¡¼¥¯¤Ê¤ÉÏÃ¤¹µ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËÙ²È¡§ËÍ¤Ï²¬»³¸©Èþºî»Ô½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Þ¤ê½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¤äÁ°ÌîÊþºÈ¤µ¤ó¤¬¤É¤³¤È¤Ê¤¯²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤«¡¢¤½¤Î»×¤¤½Ð¤ËËÍ¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤ó¤ÊÂº·É¤¹¤ë¤ªÆó¿Í¤¬¤³¤Î³¹¤«¤é½Ð¤¿¤Î¤«¤¡¤È¡¢´¶Æ°¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤ÎÇ¯Îð¤À¤«¤é¤³¤½Ä©Àï¤·¤¿¤¤¡È²ÈÂ²¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¡É
Q.ËÙ²È¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÐÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤é¤ì¤¿±Ç²è¡ØÀ¤³¦¤ÏËÍ¤é¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡Ù¤ÇÂè37²ó¹âºê±Ç²èº×ºÇÍ¥½¨¿·¿ÊÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢±éµ»¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ä¥¹¥¿¥ó¥¹¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËÙ²È¡§ÆÃ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤ÏÌµ¤¤¤«¤Ê¤¡¡¢¤È¡£
¤¿¤À¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë´èÄ¥¤ì¤Ð¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡ª¤È´õË¾¤òÌã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤â¼õ¾Þ¤ÎºÝ¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²þ¤á¤Æ¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¾Þ¤Ç¤·¤¿¡¡¡¡Q.Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤Î¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢2024Ç¯NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¸½¾ì¤Ç¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÙ²È¡§°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎÂçÄíÅ°¼¡Ìò¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤¹¤´¤¯È±¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤«¤é¡È¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¤ÎL¤ß¤¿¤¤¡É¡¢¡ÈµÜËÜ¹À¼¡¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÈÏÉÈø¿¿ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤º¤Ã¤È¡ÖÅ°¼¡¤¬²Ä°¥ÁÛ¡¢Å°¼¡¤¬²Ä°¥ÁÛ¡×¤È²¿ÅÙ¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¡¡Q.ÆÀ°Õ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò³è¤«¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â¤´³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸åÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ª»Å»ö¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÙ²È¡§¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´Þ¤á¿§¡¹·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼è¼ÎÁªÂò½ÐÍè¤¿¤é¤Ê¡¢¤È¡£
¤¿¤À¤ª¼Çµï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²ÈÂ²¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£30ºÐ´Ö¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤¦¤³¤È¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡¢¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢½ô¡¹¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤òºîÉÊ¤ËÅê±Æ¤Ç¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¡¢¤È¶¯¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£