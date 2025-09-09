¥Û¥Æ¥ë¤Ç32ºÐÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡ÈÈþ¿Í¶É»ö·ï¡É ·×²è¤·¸½¶âÅù¶¼¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë23ºÐÃË¤Ë¹´¶Ø·º3Ç¯¤òµá·º
¡¡º£Ç¯6·î¡¢Ì¾¸Å²°¡¦±É¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÈþ¿Í¶É¡×¤ò·×²è¤·¸½¶â¤Ê¤É¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤¬¡¢½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ÕÆü°æ»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦ÇÈÂ¿ÌîÍ¤ºÈÈï¹ð(23)¤Ïº£Ç¯6·î¡¢¼Â¹ÔÌò¤ÎÃË½÷2¿Í¤È¶¦ËÅ¤·¡¢½÷(Åö»þ19)¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ËÍ¶¤¤¹þ¤ó¤ÀÃËÀ(Åö»þ32)¤Ë¡¢¡Ö²¶¤ÎËå¤Ë²¿¤·¤Æ¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢¼¨ÃÌ¶â¤È¤·¤Æ¸½¶â¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÈ¿¾Ê¤ÎÂÖÅÙ¤ò½½Ê¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¼Â¹ÔÌò¤Î²ÃÆ£Îâ²»Èï¹ð(20)¤¬Äñ¹³¤·¤¿ÃËÀ¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»àË´¤µ¤»¡¢¸½¶â¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤¿¶¯ÅðÃ×»à¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÍ¶¤¤¹þ¤ó¤ÀÅö»þ19ºÐ¤Î½÷¤¬ÊÝ¸î´Ñ»¡½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
