¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ä¤¤¤ËÀ¤¤Ë½Ð¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¡¤Î¤Ö¤¬¸ì¤ë¡È¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤¤¡É¥Òー¥íー¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡ËÂè117ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢·ÇºÜ¤¹¤ë¸¶¹Æ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÊÔ½¸¼Ô¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬Èþ½Ñ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ·È¤ï¤Ã¤¿±Ç²è¡ØÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡Ù¤ÏÉõÀÚ¤ê¤µ¤ì¤ë¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢±Ç²è´Û¤ÏËþ°÷¤Ë¤Ê¤ë¡£¼êÖº¡ÊâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÀ®¸ù¤Ï·Ã¤ß¤Î±«¤À¤Ã¤¿¡£»þÂå¤Ï·à²è¥Öー¥à¤Ç¡ÖËÍ¤Ï¸Å¤¤¿Í´Ö¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤«¤Ä¤ÆËÍ¤ËÆ´¤ì¤¿Ì¡²è²È¤¿¤Á¤¬¡¢º£¤äËÍ¤òÄÉ¤¤±Û¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼êÖº¤Ï¼«ÓÞ¤¹¤ë¡£Å·ºÍ¤Ç¤â»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤¢¤é¤¬¤¦¤Î¤ËÉ¬»à¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡È¿¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿ó¤Î¤â¤È¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë»Å»ö¤Î°ÍÍê¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡£¼êÖº¤Ï¡¢¿ó¤Î¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ç½ÎÏ¡×¤ò¾Î»¿¤·¡¢±Ç²è¤òºî¤é¤Ê¤¤¤«¤È»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£¼êÖº¤Ï¿ó¤ÎºÍÇ½¤ò¹â¤¯Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÔ½¸¼Ô¤ÎËÜ´Ö¡ÊÊ¿°æ¼îÀ¸¡Ë¤¬ÍèÂð¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÂç´¿·Þ¡×¤Ê¤Î¤Ç¼¡²óºî¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ß¹þ¤à¡£ÌÂ¤Ã¤¿Ëö¤Ë¡¢¿ó¤Ï¼ê¸µ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¸¶¹Æ¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡°ìÅÙ¤ÏÃÇ¤é¤ì¤¿¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¡£¤½¤Î»þ¤Ï¹½ÁÛÃÊ³¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ´Ö¤¬°ãÏÂ´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÏÅö½é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤Þ¤Þ¡£¸¶¹Æ¤ò°ìÆÉ¤·¤¿ËÜ´Ö¤Ï¡¢¥¹¥Èー¥êー¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¸ºÎÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤ÈÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¹Í¤¨¹þ¤à¿ó¤Î²£¤Ç¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ï¡Ö¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¸ÄÀ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈµÑ²¼¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜ´Ö¤Ï·ÇºÜ¤ò¾µÂú¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¤½õÁö´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤¬À¤¤Ë½Ð¤ë½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤Ï¤Þ¤À¾¯¤·°ã¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¯°¦¤ÈÍ¦µ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¡£¤½¤Î¤³¤È¤ÏÂè117ÏÃ¸åÈ¾¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥Òー¥íー¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤Ï¡ÖÃÏÌ£¡×¤È¸À¤¤¡¢·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤Ï°¼Ô¤ÈÀï¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Èµ¿Ìä¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤Ï¡ÖºÇ°¤Í¡×¤È¾Ð¤¦¡£ÉÏË³¤Ç¥Þ¥ó¥È¤âÇã¤¨¤º¡¢¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ç¤Ê¤¯¡¢´À¤Ã¤«¤¤ÇÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ï¡¢¥Òー¥íー¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÉ½Î¢°ìÂÎ¤À¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤ÎÉ¾È½¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¿ó¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¤Î¤Ö¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡×¤¬¹¥¤¤À¤È¸À¤¦¡£µ²¤¨¤ÈÀï¤¦¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Îº¬Äì¤Ë¡¢È¿Àï¤Î»×ÁÛ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï²áµî²ó¤Ç¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Âè117ÏÃ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë°ìÊâ·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤ÇÈ´¿è¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡¢°¤¤¤ä¤Ä¤ÏÄ¨¤é¤·¤á¤Ê¤¤¤«¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦»×¤¦¤Á¤ç¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¡¢Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Á¤ç¤Ã¤¿¡£¤±¤É¡¢¤¢¤Î¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¸«¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤ä¤Ê¤¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¡×
¡¡º¨¤ß¤Ïº¨¤ß¤·¤«À¸¤Þ¤Ê¤¤¡£À¤¤ÎÃæ¤Î³²¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°¤¤¿Í´Ö¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤«¤é¸«¤¿¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬°¼Ô¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÀïÁèÃæ¤Î¹ñÆ±»Î¤¬¡¢¸ß¤¤¤òÅ¨¤À¤È»×¤Ã¤Æ¹¶·â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¿ó¤¬ÉÁ¤¯¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ï¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤¤È¤«Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤«¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ï·â¤¿¤ì¤Æ¤â¡¢¤ª¤Ê¤«¤ò¤¹¤«¤»¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÈô¤ÓÂ³¤±¤ë¡×¡£Å¨¤äÌ£Êý¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÄ¶±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤À¡¢¤È¤Î¤Ö¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Òー¥íー¤ÏÀµ¤·¤¤¤â¤Î¤À¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¤¤«¤é¥Òー¥íー¤Ê¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¹ÅÄ¾¤·¤¿¸«Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¤Ê¤«¤ò¤¹¤«¤»¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©¤Ù¤â¤Î¤òÊ¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤¢¤êÊý¤³¤½¤¬ËÜÅö¤Î¥Òー¥íー¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ËµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¤ò¿ó¤È¤Î¤Ö¤Ï¸«½Ð¤·¤¿¡£¿ó¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÊª¸ì¤ËÂ÷¤·¡¢¤Î¤Ö¤Ï¿ó¤Î°Õ¿Þ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀïÁèÂÎ¸³¤ò¼èºà¤¹¤ëÍö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤ò¡¢È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤¬Îå¤Þ¤·¤¿Âè117ÏÃ¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯Æü¤Ï¶á¤¤¡£¡ÊÊ¸¡áÀÐ²Ï¥³¥¦¥Ø¥¤¡Ë