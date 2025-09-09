°ÅÁÇ¸¦¤Î¡Ö¸÷¤òµÛ¼ý¤¹¤ëÌµÈ¿¼ÍÄêµ¬¡×¤¬²è´üÅª¡¡¾ÈÌÀ²¼¤Ç¤â°µÅÝÅª¸«¤ä¤¹¤µ¤ò¼Â¸½
¡¡ÌµÈ¿¼Í¹õ¿§ÁÇºà¤Î³«È¯¡¢ÈÎÇä¡¢Æó¼¡²Ã¹©¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö°ÅÁÇ¸¦¡×¤¬¡¢¸ø¼°X¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬²è´üÅª¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÌµÈ¿¼ÍÄêµ¬¡×¡£
¡¡Åê¹Æ¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¾ÈÌÀ²¼¤Ç¤âÁÇºà¤¬°ìÀÚ¸÷¤òÈ¿¼Í¤»¤º¡¢¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÌÜÀ¹¤ê¤¬ÆÉ¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÙ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿ÄÌ¾ï¤ÎÄêµ¬¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤½¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¡£¤³¤ì¤ÏÊØÍø¡Ä¡Ä¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡¤Þ¤µ¤·¤¯¡¢Äêµ¬¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹º£²ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾Ê¬Ìî¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¡Ö¸÷¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¥Þ¡¼¥«¡¼¡Ê¥«¥á¥é¤ä¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¤ÎÇ§¼±ÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ëÌÜ°õ¡Ë¡×¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡°ÅÁÇ¸¦¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¤ä¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÇ§¼±ÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÈæ³ÓÆ°²è¤¬SNS¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀºÝ¡¢¡ÖÈ¿¼Í¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÊØÍø¤Ë¤Ê¤ëÂ¾¤Î¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÌÏº÷¡£·ë²Ì¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÄêµ¬¤Ë±þÍÑ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÅÁÇ¸¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÉÎÁÀ½ÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¿¿¡¦¹õ¿§ÌµÁÐ¡×¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¶ËºÙÈ¯Ë¢¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¥·¡¼¥È¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥·¥ã¥Ã¥ÈSP¡×¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¤³¤ÎÁÇºà¤Ï¤â¤È¤â¤È¸÷³Øµ¡´ïÆâÉô¤ÎÈ¿¼ÍËÉ»ßÍÑ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¡¢°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é¤Î¥ß¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÉôÉÊ¤È¤·¤Æ30Ç¯°Ê¾å¤ÎºÎÍÑ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¡£Æð¼Á¤Ê¤¬¤éÂÑÀÜ¿¨¡¦ÂÑ¿åÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢¿åÀö¤¤¤â²ÄÇ½¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¤äÂ¬ÎÌÍÑ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ë±þÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌµÈ¿¼ÍÄêµ¬¤Ï¸½ºß¤Î¤È¤³¤í»îºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÔÈÎ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢´õË¾¤¬¤¢¤ì¤Ð¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Ç¤ÎÀ©ºî¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£º£¸å¤âÍÑÅÓ¤ä¾ò·ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï3Ëü·ï¶á¤¯¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ÅÁÇ¸¦¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¸¡ºº¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¬ÎÌ¤äÉÂÍý¤ÎÊ¬Ìî¤«¤é¤â¡Ø»£±Æ¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥í¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÊý¤«¤é¡ØÈ¿¼Í¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¸«¤ä¤¹¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢À½ÉÊ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤â¤è¤¦¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Öº£²ó¤ÎÈ¿¶Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÈ¿¼Í¤Î²ÝÂê¡É¤ò¿ôÂ¿¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â²þÎÉ¤ä³«È¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡ÈÄêµ¬¤ÎÈ¿¼Í¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¸«¤ä¤¹¤µ¤äÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£À½ÉÊ²½¤Î¶Ç¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡È²è´üÅª¤¹¤®¤ë¡É¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¹¹¤Ê¤ëÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸÷¤òµÛ¼ý¤¹¤ëÄêµ¬¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°õºþ VS ÌµÈ¿¼ÍÄêµ¬¡ª
È¿¼Í¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢¿Í¤Ë¤âµ¡³£¤Ë¤âÆÉ¤ß¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ pic.twitter.com/n2gy7N3Ysw
— °ÅÁÇ¸¦ (@KoPro18) September 4, 2025
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
°ÅÁÇ¸¦¡Ê@KoPro18¡Ë
¡Ê»³¸ý¹°¹ä¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By »³¸ý ¹°¹ä | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025090904.html