µþºåÅÅµ¤Å´Æ»¤Ï¡¢µþºåËÜÀþ¡¦³ûÅìÀþ¡¦ÃæÇ·ÅçÀþ¡¦¸òÌîÀþ¡¦±§¼£Àþ¤Ç10·î26Æü¤Ë¥À¥¤¥ä²þÀµ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
3000·Ï¼ÖÎ¾¤ËÏ¢·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¡¼¤ò2Î¾Ï¢·ë¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¸½¹Ô¤Î6¹æ¼Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ5¹æ¼Ö¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¡¼¤È¤Ê¤ë¡£1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î±¿¹ÔËÜ¿ô¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¡¼¤òÏ¢·ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´173ËÜ¤Î¤¦¤Á¡¢Ê¿Æü¤Ç¤Ï66ËÜ¤ò¡¢ÅÚµÙÆü¤Ç¤Ï68ËÜ¤ò3000·Ï¼ÖÎ¾¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¡£Ãë´Ö»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Ï¡¢1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê5ËÜ¤ÎÆÃµÞ¤Î¤¦¤Á³µ¤Í2ËÜ¤¬3000·Ï¼ÖÎ¾¤Ë¤è¤ë±¿¹Ô¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¡¼ºÂÀÊÄó¶¡¿ô¤òÌó200ÀÊ¤«¤é280ÀÊ¤ËÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡£
µþºåËÜÀþ¤ÈÃæÇ·ÅçÀþ¤ÎÍä²°¶¶¡¦ÃæÇ·Åç¡Á³þÅç±Ø´Ö¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£ÂÐ¾ÝÎó¼Ö¤Ï¡¢Æ±¶è´Ö¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¶è´ÖµÞ¹Ô¤ÈÉáÄÌÎó¼Ö¡£³þÅç±Ø¤«¤éµþÅÔÊýÌÌ¤Î¶è´Ö¤Ç¤Ï¼Ö¾¸¤¬¾èÌ³¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¼ÖÂ¦¥«¥á¥é¡¢¸Í¶´¤ß¸¡ÃÎÁõÃÖ¡¢¼ÖÆâËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¢±¿Å¾»Î°Û¾ï»þÎó¼ÖÄä»ßÁõÃÖ¤Ê¤É¤òÀ°È÷¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ä«¡¦Í¼¥é¥Ã¥·¥å»þ´ÖÂÓ¤ËÁýÈ¯¤ä±¿Å¾¶è´Ö¤Î±äÄ¹¤ò¹Ô¤¦¡£