¡Ö¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡×¤è¤ê¥ì¥¤¥¸¥¢¥ó¹©¶È¤Î¡ÖTHRM-EX¡×¤È¡ÖLancet-2 ³¤Æñµß½õÆÃ²½·¿¡×¤¬¹ç¶â¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¡¡³¤³°¤Î¥Û¥Óー¥áー¥«ー¡ÖÀ±´Ä½Å¹©¡×¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖTHRM-EX¡×¤È¡ÖLancet-2 ³¤Æñµß½õÆÃ²½·¿ VER.¡×¤ò2026Ç¯2·î¤«¤é4·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¡ÖTHRM-EX¡×¤¬8,910±ß¡¢¡ÖLancet-2 ³¤Æñµß½õÆÃ²½·¿ VER.¡×¤¬9,020±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¡Ö¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡×¤è¤ê¥ì¥¤¥¸¥¢¥ó¹©¶È¤Î¡ÖTHRM-EX¡×¤È¡ÖLancet-2 ³¤Æñµß½õÆÃ²½·¿¡×¤ò¹ç¶â¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¡ÖTHRM-EX¡×¤Ï¡¢¥·¥ãー¥·¤È°ìÉô¥Õ¥ìー¥à¤¬¹ç¶âÀ½¤Ç¡¢LEDÈ¯¸÷¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖLancet-2 ³¤Æñµß½õÆÃ²½·¿¡×¤Ï¡¢²á¹ó¤Ê³¤ÊÕ´Ä¶¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢³°Áõ¤Ë¤ÏÀºÌ©¤Ê»°½ÅËÉ¸î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤â¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤ËÊÑ¹¹¡£µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤Ïµß½õ¡¦¼£ÎÅÇ¤Ì³¤ò½½Ê¬¤Ë¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¶·é´¶¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖTHRM-EX¡×»ÅÍÍ¡§ÅÉÁõºÑ¤ß¹ç¶â´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥¹¥±ー¥ë¡§¥Î¥ó¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹ Ìó79mm ÁÇºà¡§ABS¡¢PVC¡ÊÈó¥Õ¥¿¥ë»À¡Ë¡¢¼§ÀÐ¡¢¶âÂ°¡¢¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ
¡ÖLancet-2 ³¤Æñµß½õÆÃ²½·¿ VER.¡×»ÅÍÍ¡§ÅÉÁõºÑ¤ß¹ç¶â´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥¹¥±ー¥ë¡§¥Î¥ó¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹ Ìó97mm ÁÇºà¡§ABS¡¢PVC¡ÊÈó¥Õ¥¿¥ë»À¡Ë¡¢¹ç¶â
(C) HYPERGRYPH (C) Yostar
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£