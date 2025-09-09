ÀÖ¾ëÆý¶È¡¢¥Á¥ç¥³¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¡Ö¥Á¥ç¥³¥Ç¥£¥Ã¥×¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¡×¤òÈ¯Çä
ÀÖ¾ëÆý¶È¤Ï¡¢9·î9Æü¤«¤é¡Ö¥Á¥ç¥³¥Ç¥£¥Ã¥×¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2022Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡ª¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¡×¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Á¥ç¥³¤Î¿©´¶¡×¤ä¡Ö¥Á¥ç¥³¤ÎÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¡×¤ò¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤¬º®¤¼¹þ¤Þ¤ì¤¿¥ß¥ó¥È¥¢¥¤¥¹¤ò¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¿©´¶¤Î¥Á¥ç¥³¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£½©Åß¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥¹¥ß¥ë¥¯¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï162±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÀÖ¾ëÆý¶È¡áhttps://www.akagi.com