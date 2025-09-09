8·îÅÙ¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¤¬¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½»á¤Ë·èÄê¡ª¡¡³«Ëë3Ï¢¾¡¤Ç»Ø´ø´±¥Ç¥Ó¥å¡¼·î¤Ë½é¼õ¾Þ
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ï8Æü¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤òÎ¨¤¤¤ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤¬8·îÅÙ¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤òÎ¨¤¤¤ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¿·´ÆÆÄ¡£¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£»á¤Î¸å¤ò·Ñ¤¤¤À¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È14ÈÖ¡É¤Ï¡¢³«ËëÀá¥ª¥µ¥¹¥ÊÀï¤ò1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤ò¶¤Ë¡¢Âè2Àá¥ª¥Ó¥¨¥ÉÀï¤ò3¡Ý0¡¢Âè3Àá¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«Àï¤ò2¡Ý1¤È3Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£Í£°ì¤ÎÆ±¾¡¤ÁÅÀ¤È¤Ê¤ë¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤òÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¾å²ó¤ê¡¢¼ó°Ì¤Ç8·î¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢8·îÅÙ¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¤¬·èÄê¡£¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤òÎ¨¤¤¤ë¥¨¥ë¥Í¥¹¥È¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç´ÆÆÄ¤È¡¢¼êÏÓ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤òÎ¨¤¤¤ë¥Þ¥Î¥í¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹´ÆÆÄ¡Ê8·î¤Ï2¾¡1Ê¬¡Ë¤òÍÞ¤¨¡¢»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿·î¤Ë¡¢Æ±¾Þ½é¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬·î´ÖÉ½¾´¤Î¼õ¾Þ¼Ô°ìÍ÷
¢§·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ
8·î¡§¸åÆüÈ¯É½
¢§·î´ÖºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ
8·î¡§¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
¢§·î´ÖºÇÍ¥½¨U¡Ý23Áª¼ê¾Þ
8·î¡§¸åÆüÈ¯É½
¢§·î´ÖºÇÍ¥½¨¥»¡¼¥Ö¾Þ
8·î¡§¸åÆüÈ¯É½
¢§·î´ÖºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¾Þ
8·î¡§¸åÆüÈ¯É½
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤òÎ¨¤¤¤ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¿·´ÆÆÄ¡£¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£»á¤Î¸å¤ò·Ñ¤¤¤À¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È14ÈÖ¡É¤Ï¡¢³«ËëÀá¥ª¥µ¥¹¥ÊÀï¤ò1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤ò¶¤Ë¡¢Âè2Àá¥ª¥Ó¥¨¥ÉÀï¤ò3¡Ý0¡¢Âè3Àá¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«Àï¤ò2¡Ý1¤È3Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£Í£°ì¤ÎÆ±¾¡¤ÁÅÀ¤È¤Ê¤ë¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤òÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¾å²ó¤ê¡¢¼ó°Ì¤Ç8·î¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬·î´ÖÉ½¾´¤Î¼õ¾Þ¼Ô°ìÍ÷
¢§·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ
8·î¡§¸åÆüÈ¯É½
¢§·î´ÖºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ
8·î¡§¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
¢§·î´ÖºÇÍ¥½¨U¡Ý23Áª¼ê¾Þ
8·î¡§¸åÆüÈ¯É½
¢§·î´ÖºÇÍ¥½¨¥»¡¼¥Ö¾Þ
8·î¡§¸åÆüÈ¯É½
¢§·î´ÖºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¾Þ
8·î¡§¸åÆüÈ¯É½
¡Ú¸ø¼°È¯É½¡Û¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½»á¤¬·î´ÖºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¤ò¼õ¾Þ
🤍 Pleno de victorias y un inicio espectacular.— LALIGA (@LaLiga) September 8, 2025
👔 ¡@XabiAlonso es es 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄𝐍𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de agosto en #LALIGAEASPORTS!#LALIGACOACHOFTHEMONTH | #PREMIOSLALIGA