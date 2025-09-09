»Ø´ø´±¤ÏÂçÉý¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÑ¹¹¤òÌÀ¸À¡Ä5ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬Ãæ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï8Æü¡¢ÍâÆü¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ë¸þ¤±¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëLower.com¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¸ø¼°Îý½¬¤ò¼Â»Ü¡£DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤¬Îý½¬¸å¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥á¥¥·¥³ÂåÉ½Àï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿Ä¹Í§¤Ï¡¢¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¤·²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÆüËÜ¤ÎÊý¤¬¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Êâ¤ó¤Ç¤¤¤ëÆ»¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢½Ð¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÁª¼ê¸Ä¡¹¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÀï½Ñ¤ä½àÈ÷¤â´Þ¤á¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂçÉý¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÑ¹¹¤¬ÌÀ¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£²ó¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢ËÍ¤â´Þ¤á¤ÆÂåÉ½¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢5Âç²ñÏ¢Â³5ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸Ä¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë·ü¤±¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö9·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î°ìÀï¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö8»þ37Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£NHK BS¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡¢U-NEXT¤Ë¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡ÊÌµÎÁ¡Ë¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
