ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË£²¿Í¤ÏÈÈ¹ÔÁ°¤Ë±Ø¼þÊÕ¤Ç½÷À­¤òÊª¿§¡¡½¸¹ç½»Âð¤Ç½÷À­¤Ë¿ÏÊª¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¡¡Ê¼¸Ë¡¦À¾µÜ»Ô

¡¡Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË£²¿Í¤¬¡¢±Ø¤Î¼þÊÕ¤Ç½÷À¤òÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÂçºå»Ô¤ÎÁêÇÏ¿ò»ÊÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£³¡Ë¤ÈÂçºå»ÔÅìÀ®¶è¤Î»³²¼¹â»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê£´£´¡Ë¤Ïº£Ç¯£¶·î¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»ÔÆâ¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç¡¢µ¢Âð¤·¤¿£²£³ºÐ¤Î½÷À¤Ë¿ÏÊª¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ÆÉô²°¤Ë²¡¤·¹þ¤ß¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç£¹·î£¸Æü¡¢ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÈÈ¹ÔÁ°¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿ÁêÇÏÍÆµ¿¼Ô¤é£²¿Í¤¬ºÇ´ó¤ê±Ø¤Î¼þÊÕ¤Ç½÷À¤òÊª¿§¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»ö·ïÅöÆü¤Î£²¿Í¤Î¹ÔÆ°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£