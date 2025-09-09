¿ÍË¾½¸¤á¤ë¡ÈÃËÆ»¡É¡¢²£»³Íµ¡Ø24»þ´Ö¡Ù¥Þ¥é¥½¥ó´°Áö¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿´ØÀ¾¤Î¸åÇÚ¡Ö²£»³²ñ¡×
¡¡8·î30Æü¤«¤é31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤«¤é1½µ´Ö¤¬²á¤®¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¤¥É¥ë´¶¡Ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç½÷À¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿²£»³Íµ
¡¡¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¡¢SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¡£105km¤ò´°Áö¤·¤Æ¡¢Âç¤¤Ê´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡È´ØÀ¾¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡É¾õÂÖ¤Ë
¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤è¤ê½¸¤Þ¤Ã¤¿Êç¶â³Û¤Ï¡¢7²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²£»³¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤ËÄï¤¿¤Á¤¬»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¼«¿È¤¬29ºÐ¤Î¤È¤¤ËÊì¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿¤ê¤ÈÊ£»¨¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¡¢±êÅ·²¼¤òÁö¤êÈ´¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡±èÆ»¤Ç²£»³¤ò±þ±ç¤·¤¿¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡Ö2ÆüÌÜ¤ÎÍ¼Êý¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Ï¡¢²£»³¤µ¤ó¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤è¤¦¤È¾ï¤Ë40¡Á50¿Í¤¬À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²£»³¤µ¤ó¤Ï¡Èµ¤ÎÏ¡É¤À¤±¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬À¼±ç¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥´¡¼¥ëÌÜÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢
¡ÖÍº»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤è¤¦¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤ÇÂçº®»¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2000¿Í¤Û¤É¤Ï¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¦¤Á¤ï¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¤ò»ý¤Á¡È´èÄ¥¤ì!¡É¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê±èÆ»¤Ç±þ±ç¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¡Ë
¡¡ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢SUPER EIGHT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢²£»³¤¬Êì¿Æ¤Ë¸þ¤±¤Æºî¤Ã¤¿¡Ø¥ª¥Ë¥®¥·¡Ù¤ò²Î¾§¡£¤µ¤é¤Ë¡¢A¤§¡ª group¤äWEST.¤é¡¢´ØÀ¾¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤â¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ö¸åÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢SUPER EIGHT¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ²£»³¤µ¤ó¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡È´ØÀ¾¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
²£»³Î®¤Î¡ÈÃËÆ»¡É
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö²£»³²ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃ¤ËÃç¤Î¤¤¤¤ÌÌ¡¹¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖWEST.¤Î¶Í»³¾È»Ë¤µ¤ó¡¢ßÀÅÄ¿òÍµ¤µ¤ó¡¢¾®ÂíË¾¤µ¤ó¤È¡¢A¤§¡ª group¤Î¾®Åç·ò¤µ¤ó¡¢º´Ìî¾½ºÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüÃæ¤ÎµÙ·ÆÃÏÅÀ¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç²£»³¤µ¤ó¤ò¤Í¤®¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿²£»³¤µ¤ó¤«¤é¤Ï»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡×
¡¡¡È´ØÀ¾¡É¤Îå«¤Î¶¯¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¬¡¢
¡Ö²£»³¤µ¤ó¤¬¸åÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¤Î¿ÍË¾¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²£»³¤µ¤ó¤Ï¡¢´ØÀ¾¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬¾å¼ê¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Êé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë»ïÊÔ½¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢²£»³Î®¤Î¡ÈÃËÆ»¡É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢
¡ÖÇ¯Îð¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°ì¿Í¤Î¡È¿Í´Ö¡É¤È¤·¤ÆÂÐÅù¤ËÀÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡×
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÏÉ¬¤ºË«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡Ö¥À¥á½Ð¤·¤Ï¡È¼«Ê¬¤Î¼ç´Ñ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤«¤é¡É¤È¡¢¤¢¤¨¤Æ¤·¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤òË«¤á¤ëÈ¯¸À¤òÉÑÈË¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¡ÈºÍÇ½¤Î¤¢¤ë¼ã¼ê¤Ë¤â¤Ã¤È¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¡È¤ß¤ó¤Ê¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡6ºÐ²¼¤È8ºÐ²¼¤ÎÄï¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£