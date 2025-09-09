¡Ö²¿¤À¤³¤Î¤«¤ï¤¤¤¤À¸¤Êª¡×º´Æ£ÛÙÎ¤¡¢¤â¤°¤â¤°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¸µµ¤½Ð¤ë¡×¤ÎÀ¼
¥â¥Ç¥ë¤Îº´Æ£ÛÙÎ¤¤µ¤ó¤Ï9·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡È²Æ¤Î¤ª¤â¤¤¤Ç¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¤¹¤Æ¤¡×¡Ö¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤¹¤Æ¤¤Ê²Æ¤Î¤ª¤â¤¤¤Ç¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤¢¡¼¤â¤¦¹¥¤¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤ëÛÙÎ¤¤Á¤ã¤ó¸«¤Æ¤ë¤È¤Ê¤ó¤«¸µµ¤½Ð¤ë¤Ê¡Á¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¿©¤Ù¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Ê¡£¡×¡Ö²¿¤À¤³¤Î¤«¤ï¤¤¤¤À¸¤Êª¤Ï¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Í¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´Æ£ÛÙÎ¤¡¢¤â¤°¤â¤°¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª
¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Í¡×º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö²Æ¤Î¤ª¤â¤¤¤Ç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢16Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤ä¤¤½¤Ð¤ä¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡¢¤«¤É¹¤ä¤¿¤³¾Æ¤¤Ê¤É¤ò¤Ë¤³¤Ë¤³¤ÈËËÄ¥¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤Ë»×¤ï¤º¤Û¤Ã¤³¤ê¡£½¼¼Â¤·¤¿²Æ¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×º´Æ£¤µ¤ó¤Ï7·î18Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤Ê¤Ë¿©¤Ù¤è¤¦¤«¤Ê¤¢¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤ËÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Îä¤ä¤·Ãæ²Ú¤È¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦²á¤®¤ë¤è¡Á¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤²á¤®¤ë¡¡¤Û¤ó¤Þ¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤ë¡Á¡×¡Ö¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)