¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó»á¤¬¥¢¥á¥ê¥«ÂÐ´Ú¹ñ¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÉü³è·à¡×¤ÈÈéÆù
ÆüËÜÂåÉ½¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢6Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Î1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê2-0¤È¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤³¤Î»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥½¥ó¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à»þÂå¤Î²¸»Õ¤Ç¤¢¤ë¸½¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥Ý¥Á¥§¥Ã¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢¾Ð´é¤ÇÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤¹´¶Æ°Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÄ«Á¯ÆüÊó¡Ù¤Ï7Æü¡¢ºòÇ¯Æ±¹ñÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó»á¤¬¤³¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤ËË¬¤ì¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤Î¡ÈºÆ²ñ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ÖÌµÍý¤Ê¾Ð´é¤À¤±¤ò¸«¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶¥µ»¾ì¤òË¬¤ì¤¿¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó¤¬¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÉü³è·à¤À¡×¤ÈËÁÆ¬¤Ë¿¨¤ì¡¢¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó»á¤ËÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£
¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó»á¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿Â©»Ò¤ÎGK¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó¤Î½Ð¾ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£
¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó¤Ï¡¢¸½ºß¥¤¥¿¥ê¥¢2Éô¤Î¥Á¥§¥¼¡¼¥Ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëÉã¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó»á¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Êì¤Î¹ñÀÒ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
2018Ç¯¤ËÆ±¹ñÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á½Ð¾ì¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÆü¤â¡¢Æ±Áª¼ê¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÏË¬¤ì¤º¡¢Éã¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó»á¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤ëÂ©»Ò¤ò¸«¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë¼«¿È¤ò²òÇ¤¤·¤¿´Ú¹ñ¡£Æ±¹ñÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ç¤Ï¡¢¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤ä¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤é²¤½£¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥è¥ë¥À¥óÂåÉ½¤Ë2ÅÙÇÔÀï¤·¡¢½à·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡ØÄ«Á¯ÆüÊó¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¸½Ìò»þÂå¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊFW¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ°¤Î¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¹óÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó»á¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ2014Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤à¤â¡¢ÁíÂÎÅª¤ÊÉ¾²Á¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö´Ú¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ï¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ò´°Á´¤Ë°µÅÝ¤·¡¢¡ÊºòÇ¯¤«¤é¡ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¶¥µ»ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó»þÂå¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î³èÌö¤ÈÂ©»Ò¤Î·ç¾ì¤Ë¡¢¤¿¤À¶ì¾Ð¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢»î¹çÃæ¤ò´ÑÀï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Ä¶Ì¾Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥À¥á¥À¥á¤À¤Ã¤¿6Ì¾¤Î¥¹¥¿¡¼
Á°»Ø´ø´±¤ÎÁ°¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿´Ú¹ñ¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9Æü¤Ë¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£