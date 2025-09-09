¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡ÛAmazon¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖÆù¡¦Æù²Ã¹©ÉÊ¡×¤ÎÊÖÎéÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö·§ËÜ¸©¿å¾åÂ¼¡Øµí¥¿¥ó¡Ù¡×¡¢¤Ç¤Ï1°Ì¤Ï¡©
ÃÏ°è¤´¤È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÖÎéÉÊ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¡£¡ÖAmazon ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Ç¤â¡¢Á´¹ñ¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÊÖÎéÉÊ¤¬¼è¤ê°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢8·î24¡Á30Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤Ã¤¿ÊÖÎéÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆù¡¦Æù²Ã¹©ÉÊ¡×¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÊÖÎéÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¡Ú5°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
¸üÀÚ¤ê¤Îµí¥¿¥ó¤òÂç¤¤á¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¡£¾ÆÆù¤ä¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Ç¼çÌò¤È¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤ÎÂ¸ºß´¶¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£µí¥¿¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥¿¥óÃæ¡¢¥¿¥ó¸µ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»é¾è¤ê¤Î¤è¤¤Éô°Ì¤ò¸·Áª¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ç¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ïµ»ö¸ø³«»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢µ»öÃæ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢Çä¾å¤Î°ìÉô¤¬¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ð¥¦¥È¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ ¤ªÇã¤¤¤â¤ÎÉô
Amazon¤ä³ÚÅ·¤Î¥»¡¼¥ë¾¦ÉÊ¤«¤éÇä¤ì¶Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¤ªÇã¤¤¤â¤Î¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡£ÊÔ½¸Éô°÷¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¾ðÊó¤âËþºÜ¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ ¤ªÇã¤¤¤â¤ÎÉô)
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢8·î24¡Á30Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤Ã¤¿ÊÖÎéÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆù¡¦Æù²Ã¹©ÉÊ¡×¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÊÖÎéÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¡Ú5°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§·§ËÜ¸©¿å¾åÂ¼¡Öµí¥¿¥ó¡×2°Ì¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¿å¾åÂ¼¤Î¡Öµí¥¿¥ó ¸üÀÚ¤ê 1kg¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¸üÀÚ¤ê¤Îµí¥¿¥ó¤òÂç¤¤á¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¡£¾ÆÆù¤ä¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Ç¼çÌò¤È¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤ÎÂ¸ºß´¶¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£µí¥¿¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥¿¥óÃæ¡¢¥¿¥ó¸µ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»é¾è¤ê¤Î¤è¤¤Éô°Ì¤ò¸·Áª¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ç¤¹¡£
1°Ì¡§º´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¶å½£»º¹õÌÓÏÂµí¡¢º´²ì»ºÏÂµí¡¢¶å½£»ºÆÚÆù¤ò²«¶âÈæÎ¨¤Ç¹çÈÔ¤Ë¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡£Æù¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¡¦¥Ñ¥óÊ´¡¦±ö¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿°ïÉÊ¤Ç¡¢¾åÉÊ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ïµ»ö¸ø³«»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢µ»öÃæ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢Çä¾å¤Î°ìÉô¤¬¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ð¥¦¥È¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ ¤ªÇã¤¤¤â¤ÎÉô
Amazon¤ä³ÚÅ·¤Î¥»¡¼¥ë¾¦ÉÊ¤«¤éÇä¤ì¶Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¤ªÇã¤¤¤â¤Î¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡£ÊÔ½¸Éô°÷¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¾ðÊó¤âËþºÜ¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ ¤ªÇã¤¤¤â¤ÎÉô)