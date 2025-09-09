¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡Û»ºÃÏ±þ±ç¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¡Ö¤È¤í¤±¤ë¿©´¶ ¤®¤å¤Ã¤È¤ß¤«¤ó¡×È¯Çä - ÏÂ²Î»³¸©»ºÍÅÄ¤ß¤«¤ó²Ì½Á¤ò67%»ÈÍÑ
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï9·î9Æü¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë¡×¤è¤ê¡¢¡Ö¤È¤í¤±¤ë¿©´¶ ¤®¤å¤Ã¤È¤ß¤«¤ó¡×(205±ß)¤òÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¤È¤í¤±¤ë¿©´¶ ¤®¤å¤Ã¤È¤ß¤«¤ó¡×(205±ß)
¹ñ»º¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤¤¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê²Ì¼ÂÀ¸»º¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2023Ç¯¤è¤êÈ¯Çä¤·¡¢2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ö»ºÃÏ¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ë¡¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÏÂ²Î»³¸©¤Î¤ß¤«¤ó¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÏÆüËÜ°ì¤Ç¡¢Ãæ¤Ç¤âÍÅÄÃÏÊý¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤ë¡ÖÍÅÄ¤ß¤«¤ó¡×¤¬ÂåÉ½Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ë¤µ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤ß¤«¤ó¤¬Á´¹ñÅª¤ÊÉÔºî¾õ¶·¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢°ú¤Â³¤ÏÂ²Î»³¸©¤ÏÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤Î¼ý³ÏÎÌ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÏÂ²Î»³»ºÍÅÄ¤ß¤«¤ó¤Î²Ì½Á¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¤Ï2023Ç¯¤è¤êËèÇ¯È¯Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç3Ç¯ÌÜ¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤È¤í¤±¤ë¿©´¶ ¤®¤å¤Ã¤È¤ß¤«¤ó¡×(205±ß)
Æ±¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï²Ì½Á¤ò67%»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÅÄ¤ß¤«¤ó¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡¢¤®¤å¤Ã¤ÈÇ»½Ì¤·¤¿´Å¤ß¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¤¿Ç»¸ü¤Ê¤ß¤«¤ó²Ì½ÁÁØ¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥ÈÁØ¤Î2ÁØ»ÅÎ©¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï»Ä½ë¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢²Ì½ÁÎ¨¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤È¤Î¹çÆ±¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¤ß¤«¤ó¤òÊú¤¨¤¿ÏÂ²Î»³¸©¤ÎPR¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤í¤±¤ë¿©´¶ ¤®¤å¤Ã¤È¤ß¤«¤ó¡×(205±ß)
¹ñ»º¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤¤¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê²Ì¼ÂÀ¸»º¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2023Ç¯¤è¤êÈ¯Çä¤·¡¢2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ö»ºÃÏ¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ë¡¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÏÂ²Î»³»ºÍÅÄ¤ß¤«¤ó¤Î²Ì½Á¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¤Ï2023Ç¯¤è¤êËèÇ¯È¯Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç3Ç¯ÌÜ¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤È¤í¤±¤ë¿©´¶ ¤®¤å¤Ã¤È¤ß¤«¤ó¡×(205±ß)
Æ±¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï²Ì½Á¤ò67%»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÅÄ¤ß¤«¤ó¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡¢¤®¤å¤Ã¤ÈÇ»½Ì¤·¤¿´Å¤ß¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¤¿Ç»¸ü¤Ê¤ß¤«¤ó²Ì½ÁÁØ¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥ÈÁØ¤Î2ÁØ»ÅÎ©¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï»Ä½ë¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢²Ì½ÁÎ¨¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤È¤Î¹çÆ±¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¤ß¤«¤ó¤òÊú¤¨¤¿ÏÂ²Î»³¸©¤ÎPR¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡£