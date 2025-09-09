µÈ¹ÔÏÂ»Ò¤µ¤ó»àµî¡¡Æ£ÎµÌé¤¬ÄÉÅé¡Ö¼ä¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¡¡¡Ö°¦¤ÎË´Îî¡×¤Ç¶¦±é¡ÖÌ¾±é¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈ¹ÔÏÂ»Ò¡Ê¤è¤·¤æ¤¡¦¤«¤º¤³¡Ë¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¡£90ºÐ¡£9Æü¤Þ¤Ç¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥Æ¥¢¥È¥ë¡¦¥É¡¦¥Ý¥Ã¥·¥å¡×¤¬È¯É½¤·¤¿¡£ë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÆ£ÎµÌé¡Ê84¡Ë¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ£¤Ï¡¢78Ç¯¤ËµÈ¹Ô¤µ¤ó¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö°¦¤ÎË´Îî¡×¡Ê´ÆÆÄÂçÅç½í¡Ë¤Ç¶¦±é¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¼ä¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â²º¤ä¤«¤ÇÊªÀÅ¤«¤ÊµÈ¹Ô¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤´°ì½ï¤·¤¿ÂçÅç½í´ÆÆÄ¤Î¡Ø°¦¤ÎË´Îî¡Ù¤Ç¤ÎµÈ¹Ô¤µ¤ó¤ÎÌ¾±é¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÏÂ»Ò¤µ¤ó¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸Î¿Í¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£